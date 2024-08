La buena segunda parte del Betis se queda sin premio en Mendizorroza (0-0)

Saltó el Real Betis al verde de Mendizorroza en el partido 200 oficial de Manuel Pellegrini al frente de la nave bética, precisamente en el mismo escenario que se estrenó como verdiblanco ganando 0-1 el 13 de septiembre de 2020.

Puso el listón muy alto Mateo Busquets Ferrer amonestando a Sedlar a los cuatro minutos, aunque perdonó a Ricardo Rodríguez, debutante en el campeonato liguero con el Betis, la homónima tras dormirse en una acción con Tenaglia.

Once inicial del Real Betis para jugar contra el Deportivo Alavés / AFP7 vía Europa Press

El Betis domina en un partido sin ritmo ni continuidad

Le costó en los primeros minutos al conjunto de Pellegrini hacerse con el esférico, pero cuando comenzó a mandar tuvo la primera pasados los diez primeros minutos. Recuperó Diego Llorente, abrió para Aitor, el que mejor entró en el encuentro de los verdiblancos, y sirvió un buen balón al espacio para Juanmi, sin que el de Coín hallara los dominios de Antonio Sivera.

Fue un espejismo el atisbo de dominar del Betis, que fue cediendo metros y no logró imponerse a un Alavés que basó su juego en centros laterales.

Excesivamente lentos los verdiblancos en la elaboración del juego, jugando casi andando los primeros 45 minutos, no pudieron, como es lógico sorprender a los babazorros, que con sólo colocarse les fue suficiente para frenar a los de Pellegrini.

No añadió ningún minuto de alargue Busquets Ferrer. Quince minutos para que el chileno modifique un once al que le faltó profundidad y jugadores que no sólo pidieran el balón al pie.

Lo vio claro Manuel Pellegrini en la vuelta de vestuarios y sustituyó a Ricardo Rodríguez, que no tuvo el debut liguero soñado con el Betis, faltándole velocidad en las acciones exteriores en defensa. Perraud, entró por el suizo.

Tuvo la primera de la segunda mitad el Betis tras un balón de William Carvalho, muy lento en el primer acto, con el que rompió líneas y Nabil Fekir avanzó, pero el galo no encontró ningún socio que le tirara un desmarque y su disparo salió desviado.

Mucho más animada esta parte, yendo de área a área y obligando el Alavés a que Diego Llorente tuviera que rebañar en el suelo para evitar una ocasión clara de los de Luis García Plaza. En la acción, el madrileño tuvo que requerir asistencia y jugar con un vendaje por un golpe en la ceja.

El Ingeniero agita la delantera bética

A pesar de ganar ritmo el encuentro, Manuel Pellegrini dio entrada al campo a Chimy Ávila y Ez Abde por Aitor y Juanmi, buscando revolucionar la parcela ofensiva y darle el dinamismo que no hubo en los 45’ iniciales.

Aunque en fuera de juego, el de Beni Melal hizo más en cinco minutos que todos sus compañeros del ataque en el resto del partido, pidiendo el balón al espacio y mirando directamente a portería.

Ganó metros el Betis y comenzó a intimidar seriamente los dominios de Sivera, con un contragolpe en el que Pablo Fornals, errático y perdido en el día de hoy, metió un gran balón a Fekir, pero se le hizo de noche frente al meta alicantino y no acertó a definir. Tenía también el mediapunta francés a Chimy y Abde en buena posición para ceder el cuero.

Gastó la penúltima ventana Pellegrini para que ingresara Rodri, uno de los más destacados en el partido de Conference, y sacó del campo al de Castellón de la Plana, uno de los fichajes destacados de invierno en el pasado curso que poco a poco ha ido perdiendo un protagonismo que tiene que recuperar. Eso sí, su trabajo y sacrificio, innegable.

Perdonó de nuevo Nabil Fekir en otra oportunidad clara para llevar los tres puntos a Sevilla, pero el galo le pegó mordido al balón tras una gran jugada de Chimy, que se apoyó en Abde y corrió hasta que cedió al francés al quedarse sin tiro.

Nuevamente, fue el rosarino a pase del lionés quien encaró a Sedlar, provocando que el central alavesista lo frenara y el colegiado le mostrara la roja a tres del descuento.

El asedio bético casi tiene premio. Un gran golpeo de Chimy, que salió muy bien al partido, se topó con Sivera, que evitó con una muy buena mano el tanto del argentino.

Espoleó Pellegrini en su partido 200 oficial dirigiendo al Betis con las entradas de Chimy y Abde, pero no fue suficiente para sobrepasar a un Alavés que apenas creó peligro. Tuvo varias para ganar, pero la efectividad no estuvo de cara en un partido con claroscuros.