Dejó caer Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la eliminatoria previa de Conference League la salida de Nabil Fekir, que esta tarde ha volado rumbo a París para desembarcar en el mercado árabe.

El mediapunta no estará presente en el partido frente al FC Kryvbas, como confirmó Pellegrini: "Mañana no va a estar. No he hablado con él, ya que se ha ido de viaje".

Lanzó también un dardo el Ingeniero sobre la salida pasada de Luiz Felipe, esperando que no se repita en este mercado. "Mantengo mi opinión. Tras la llegada de Vitor Roque, la plantilla estaba completa para tratar de llegar lo más lejos posible. No quiero hablar de especulaciones, pero veremos qué puede suceder. Ya en el año pasado sufrimos el no poder cubrir la baja de Luiz Felipe por marcharse en el último día, esperemos que no ocurra lo mismo esta vez".

Plantilla no cerrada

"La plantilla estaba completa hace tres días. Si alguien sale ahora, la plantilla pasará a estar incompleta. Hay que ver qué capacidad económica tenemos para reemplazarlos y mantener la competitividad".

"No puedo estar hablando de distintos nombres que salen en la prensa. Una vez que se hagan las cosas, ya veremos qué nos puede dar el jugador que llegue o lo que puede conllevar la baja de Nabil Fekir".

Pellegrini no descarta más salidas

"Sabiendo lo que pasa en estos últimos días de mercado, cualquiera puede salir. Haríamos una rueda de prensa sobre supuestos, así que hay que esperar a que pasen las cosas".

"La realidad dice que hay que asumir este hecho, pero las consecuencias se pagan después. Es una norma que hay que cambiar, ya que hay dos meses en el verano para hacer todas las transferencias. Alargarlo tres semanas más es una mala situación para los clubes".