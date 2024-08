Pellegrini: 'Lo Celso va a jugar de Lo Celso. Puede jugar en banda derecha, izquierda, en punta o al lado del 5'

Después del último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de partir hacia el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, Manuel Pellegrini repasó en rueda de prensa la dinámica actual del equipo y cómo ha quedado conformada la plantilla tras el cierre del mercado de fichajes y la llegada de Giovani Lo Celso.

Con las bajas de Cédric Bakambu, Isco Alarcón y Marc Bartra, viajará hasta la capital de España el conjunto verdiblanco, además del argentino, recién llegado y que tampoco irá convocado.

"El equipo llega bien, con la clasificación a Conference League lograda, que era un objetivo importante. Ahora nos toca un mes completo para enfocarnos en La Liga", comentaba el chileno respecto al conjunto blanco y la eliminatoria ganada ante el FC Kryvbas.

Real Madrid, rival complicado

"Enfrentamos a un equipo muy difícil, con jugadores muy desequilibrantes. Ha tenido un par de empates y aunque tengan un gran equipo, no es fácil enfrentar a los rivales y tenemos que hacer un gran partido para ganar".

"Si el Madrid llega a esta altura de la temporada sin rodaje nosotros también. Son variables que se producen en el fútbol, sigue siendo el Madrid y su estadio, y hay que ir a demostrar que vamos a buscar un resultado", argumentaba Pellegrini sobre que nunca hay un momento idóneo para visitar el Bernabéu.

Un proyecto nuevo con los recién llegados

Ha tenido multitud de cambios en la plantilla el Betis en este mercado: "Se han ido jugadores importantes tanto este año como el pasado. Hay que hacer un proyecto nuevo para hacer una temporada positiva para clasificar a Europa. Han llegado jugadores que nos dan potencial como equipo para demostrar que podemos llegar arriba en cualquiera de las competiciones.

"Se han ido casi todos los capitanes. Lo Celso y Ricardo Rodríguez son jugadores de jerarquía. Esos tienen que dar un paso adelante. Los proyectos son distintos. Hay que partir con la estructuración de un plantel para aspirar a objetivos lógicos".

Contento con la plantilla "Estoy contento con cómo quedó conformado el plantel. Mientras uno tenga variantes, es más difícil tener escasez".

Vitor Roque, convocado

"Vitor está en la convocatoria. Se viene adaptando al tipo de trabajo nuestro, que es distinto, no mejor ni peor. En la medida que vaya tomando forma y conocimiento va a ser un jugador muy importante para nosotros".

La marcha de Nabil Fekir, bien cubierta con Lo Celso

"Se nos fue un jugador muy importante. Nabil nos aportó mucho, desgraciadamente tuvo esa lesión que no le permitió participar apenas en el último año, ahora venía mejorando mucho. Es factible que se vayan jugadores, creo que lo hemos reemplazado con un jugador de jerarquía".

"No he conversado todavía con Lo Celso. Ahora conversaremos. Lo Celso va a jugar de Lo Celso. No tiene problema en jugar en banda derecha, izquierda, en punta o al lado del 5. Es un refuerzo muy importante que reemplaza a otro jugador muy importante".