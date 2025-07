El mensaje de Roro Riquelme a Isco: "Ojalá nos entendamos dentro del campo, seguro que va a ser así"

Manuel Pellegrini ya cuenta en Almancil con 33 jugadores del Real Betis Balompié a su disposición desde que el pasado lunes llegaran al sur de Portugal los internacionales y Rodrigo Riquelme, nuevo fichaje verdiblanco que ya lleva 24 horas con sus compañeros y ha hecho un repaso en los medios del club a su llegada a la entidad heliopolitana.

Se mostró el ex del Atlético de Madrid muy sorprendido por la afición del Betis, a la que destaca de pasional cuando ha jugado en el Benito Villamarín como visitante: "Cada vez que he venido me ha encantado ver cómo todo el mundo cantaba el himno y la pasión que se siente por este equipo cada minuto. Es lo que más me ha llamado la atención sin ninguna duda", declaraciones que se mezclan con las del primer momento en el que se hizo oficial su fichaje hablando sobre los objetivos: "Los objetivos que me marco son el poder estar a la altura de lo que el aficionado pide. Espero que estén igual de ilusionados que yo. Voy a dar todo lo que tengo y más para poder hacerles feliz".

En el vídeo íntegro en YouTube, comienza Roro Riquelme repasando qué ha percibido del Betis desde que firmó: "Me han hablado maravillas de todos, de la gente, de todo el club, de los compañeros, todos".

Riquelme se rinde a Isco

El capitán y mejor jugador del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, tendrá esta temporada un nuevo socio en la parcela final del ataque, Rodrigo Riquelme, que ya se deshace en elogios al de Arroyo de la Miel y con el que espera congeniar en el terreno de juego: "Sabemos del nivel que tiene Isco y, bueno, pues ojalá que podamos compartir momentos bonitos juntos y que nos entendamos dentro del campo, que seguro que va a ser así".

Isco Alarcón se incorpora a la pretemporada del Betis en Portugal / Real Betis

Mensaje de Isco a Roro

También tuvo un primer mensaje Isco para Riquelme al saludarse pasando los reconocimientos médicos: "Vamos a disfrutar este año", le decía el 22 al, por ahora, 17 del Betis que hereda el dorsal de Joaquín Sánchez, antes de hablar sobre en qué zona vivirá el nuevo fichaje bético. En el triangular del próximo sábado ante União Leiria y Farense podrán tener sus primeros minutos juntos sobre el verde.

Manu Fajardo avala el fichaje de Riquelme

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, atendió el lunes en Portugal a los medios del club analizando la llegada de Rodrigo Riquelme, quien "viene de tres años rindiendo a muy muy muy alto nivel en el Girona, dos últimas temporadas en un club tan exigente como el Atlético de Madrid, que le ha permitido jugar la Champions League. Es un jugador ideal para el contexto Betis, de muchísimo talento, versátil, desborde y que viene con muchísimas ganas e ilusión de incorporarse".

Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y Ramón Alarcón observan el entrenamiento del Betis del lunes 14 de julio en Portugal / Real Betis

El Betis, muy activo en el mercado

Además de hablar sobre Riquelme, Fajardo repasó el mercado de fichajes y detalló que están cerca de concretar salidas: "Hemos empezado recogiendo un poco los frutos que hemos sembrado durante gran parte de la temporada, haciendo ventas importantes. Estamos cerca de culminar también ventas importantes, tratando de monetizar todo tipo de operaciones para que el Betis salga favorecido de cualquier tipo de operación en el mercado, manteniendo porcentajes a futuro de muchos jugadores y también incorporando a perfiles que nos ilusionan por el presente que tienen y también por el futuro".