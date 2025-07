El Betis hace oficial la llegada de Junior Firpo hasta 2028

Minutos antes del mediodía del pasado 4 de julio hizo oficial el Leeds United que el camino con Junior Firpo "su nombre es Junior, Junior Firpo" se había cerrado. Un campeón escrito para siempre en nuestra historia", llegaba a su conclusión, algo que servía de antesala a la oficialidad, atrasada hasta este jueves, del fichaje del dominicano como nuevo jugador del Real Betis Balompié hasta 2028, regresando a su casa seis años después de partir rumbo al Fútbol Club Barcelona.

Regresa Junior al Betis y de momento tendrá que competir con Romain Perraud, con ofertas en Alemania, con Unión Berlín y Hertha, y alguna de Francia, y con Ricardo Rodríguez por quien no se mueve el mercado y tiene intención de continuar por el momento.

Se incorporará tras Portugal

Junior Firpo no irá al stage de Portugal y llegará a Sevilla la próxima semana. Siendo el duelo amistoso en El Arcángel con el Córdoba el pasado viernes quizás sea pronto para verlo en acción y haya que esperar a la segunda parte de la pretemporada en Inglaterra para ver su redebut con la elástica verdiblanca.

Junior ya declaró querer regresar al Betis

Ya en 2021 declaraba el canterano verdiblanco que quería volver a vestir la elástica de las trece barras en una vuelta, como la actual, en buen momento de su trayectoria: "Sí me gustaría regresar al Betis algún día. Es algo que tengo en la mente. Y no quiero volver mayor, quiero volver todavía estando en mi plenitud. Para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo. "Yo no engaño a la gente, yo no tengo fotos de pequeñito con el Betis, no era del Betis de pequeñito, de hecho no me gustaba el fútbol y mi padre me apuntó para que hiciera amigos, pero los cuatro o cinco años que pasé allí… no te lo sabría explicar, me han entrado en el corazón; la manera como me trató el club, la afición… incluso cuando he vuelto con el Barça. A día de hoy, para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo", declaró en DAZN.

Comunicado del Betis sobre el fichaje de Junior Firpo

"El defensa se compromete con la entidad verdiblanca hasta 2028, estando prevista su incorporación al grupo en Sevilla la próxima semana. El Real Betis Balompié incorporará a sus filas a Junior Firpo (Santo Domingo, 22 de agosto de 1996). El lateral, formado en las categorías inferiores verdiblancas, regresa a casa tras sus experiencias en el FC Barcelona y el Leeds United FC. Junior, que firmará hasta 2028, llegó a la cantera del Real Betis en 2014 para jugar en el primer equipo juvenil. Tras su progresión en el filial llegó su debut con el primer equipo en 2018. El dominicano finalizó su primera etapa como verdiblanco participando en 43 partidos, sumando 5 goles y 3 asistencias. El nuevo refuerzo, internacional absoluto con la República Dominicana, suma entre sus éxitos una Copa del Rey y el Campeonato de Europa Sub-21 con España".