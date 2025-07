Bellerín ya ve la luz: "Estoy entrenando casi al 100% con el equipo y estoy muy contento con el progreso de la lesión"

La pasada temporada de Héctor Bellerín en el Real Betis Balompié, uno de los capitanes del equipo, no fue la que él esperaba ni la que esperaba el club ni los aficionados béticos por las lesiones, pero ello no le ha hecho perder la fe y como ya avanzamos el pasado 26 de junio en El Correo de Andalucía el lateral catalán está en la primera fase de la pretemporada en Portugal.

Llega Bellerín "ilusionado y cansado del tute de estos días. Está siendo bonito ver al equipo con muchas ganas", comenta en los medios del club sobre este inicio veraniego en Almancil en el que a pesar de ser un stage más encaminado a prepararse físicamente para la temporada hay mucho balón: "Los jugadores agradecemos el tipo de pretemporada con el míster, son muy intensas. Disfrutamos mucho de la pelota. Hay también muchos momentos y sesiones de gimnasio y de fuerza y de levantar pesas y de correr mucho también, pero es verdad que disfrutamos mucho de la pelota, que es lo que nos gusta. El equipo ha llegado muy bien preparado, con ganas de superar el gran nivel con el que finalizamos la pasada temporada".

Héctor Bellerín en la pretemporada del Betis junto a Rudy Kohon / Real Betis

"Muy contento con el progreso de la lesión"

Comenta el lateral diestro verdiblanco que entra ya en los últimos días de recuperación: "Sí, bueno, ahora estoy ya como también en la última fase ya de la lesión, ya prácticamente entrenando con el equipo al 100%. Faltan ultimar los últimos detalles, pero nada, muy contento. Ha sido un verano interesante el pasarlo en Sevilla a casi 50 grados y tener pocas vacaciones, pero bueno, yo me siento la verdad que muy afortunado porque para mí Sevilla ya es mi ciudad. No siento esa necesidad que siente mucha gente de tener que desconectar y salir de vacaciones. Yo soy muy feliz haciendo lo que hago. He tenido mis días también para irme a la playa, tomar el sol un poquito y eso, pero sobre todo concentrarme en recuperarme al 100%, en llegar lo antes posible a poder entrenarme al 100% con los compañeros y yo creo que eso es cuestión ya de días, no de semanas, así que la verdad que estoy muy contento con el progreso de la lesión".

Por ello, Bellerín ha querido "agradecer a los fisios 100%, todos fisios, médicos, toda la gente que se ha quedado conmigo y con Diego parte de sus vacaciones a ayudarnos a recuperar y que nos ayudan durante todo el año". "Son para nosotros unos ángeles de la guarda. Para mí, por lo menos, esta temporada pasada que quizá a nivel de lesiones y futbolísticamente ha sido una de las maduras que recuerdo como profesional, para mí han sido, bueno, mi ayuda, han sido mis pilares, han sido la gente que me ha empujado a no caerme, ¿sabes? Porque, bueno, como tú dices, son momentos muy difíciles no solo a nivel físico, que un isquio es difícil de recuperar, mi sesamoiditis fue como todavía más complicada, pero también a nivel mental son una ayuda superimportante. Entonces, les estoy eternamente agradecidos".

Cómo vivió Bellerín lesionarse en Florencia en la vuelta de las semifinales

"Emocionalmente, fue uno de los momentos, yo creo, más intensos de mi vida, ¿no? Es decir, acabamos de hacer historia con este equipo, con esta plantilla, la primera vez que el Betis se va a jugar una final europea y yo venía luego personalmente de haber estado esperando obtener minutos después de cuatro o cinco meses lesionados y de repente en ese sprint sentir ese pinchazo fue como desgarrador, la verdad. O sea, una experiencia muy dolorosa para mí y bueno, intentar congeniar esas dos emociones dentro de mi cabeza, ¿no? Es decir, quiero cantar con toda la afición, con todos mis compañeros, quiero abrazarles, quiero celebrar y a la vez decir, estoy totalmente roto por dentro, pues fue algo muy difícil, pero bueno, la vida está para vivir también estas cosas, todos son momentos para aprender y para hacerte más fuerte y yo, sinceramente, con la temporada que tuve con las lesiones y especialmente el año pasado, me siento con una piel mucho más dura, con un aprendizaje muy grande y ahora mismo deseando tener la oportunidad de sentirme bien físicamente y poder ayudar a mis compañeros, poder sentirme bien dentro del campo y disfrutar del fútbol, que es lo que más quiero".

Competencia y cantera

"Eso es una de las características principales que tienen los buenos equipos, una competición sana entre todos los jugadores, eso lo único que hace es elevar el nivel entre nosotros, se eleva el nivel de los entrenamientos, se eleva el nivel de competición personal y yo creo que aquí hay un vestuario sanísimo en el que no hay ningún tipo de rifirrafe ni nada entre compañeros, entonces yo creo que lo que necesitamos siempre es tener un buen fondo de armario, tener las posiciones siempre dobladas e incluso triplicadas, son muchísimos partidos y creo que los chavales que vienen de la cantera están demostrando un nivel altísimo que siempre es bueno de ver, yo recuerdo la temporada pasada también en Austria que fue un impacto bueno, la gente que viene de abajo viene con ganas y viene con muchísimo nivel y este año estoy viendo algo muy similar y creo que ya se demuestra también con los resultados de la cantera que está teniendo estas últimas temporadas y creo que estos jugadores, estos chavales también se merecen la oportunidad de compartir con nosotros lo que es una pretemporada en el primer equipo y tener la oportunidad de demostrar lo que valen ellos y guardarse experiencias superimportantes para ellos en su carrera".

Ángel Ortiz durante un entrenamiento de pretemporada con el Betis en Almancil / Real Betis

"Enamorado de Ángel Ortiz"

"Soy un enamorado de Ángel, la verdad, es un jugador que me parece un talento excepcional, creo que la posición en la que llegó el año pasado de entrenar poco con el primer equipo, meterte en partidos de la intensidad en los que él entró y cómo se defendió a sí mismo y cómo jugó me pareció muy digno de un gran profesional y creo que muy merecida la oportunidad que se le ha dado de estar aquí ahora en el primer equipo, creo que es un jugador que le va a dar muchísimo al Betis y él sabe que yo le deseo lo mejor, para mí compartir posición no es ningún tipo de pelea nunca, la comparto con uno de mis mejores amigos como es Aitor y siempre estamos intentándonos ayudar el uno al otro y nosotros estamos aquí para eso, para poderle ayudar a él porque yo tengo ya 30 años, Ángel acabará de cumplir 20, él es el futuro de este club y tanto él como todos los jóvenes que están aquí, nosotros estamos aquí para darles la mano, para ayudarles con todo lo que necesiten porque para nosotros no hay nada más importante que en el momento en el que nos vayamos de aquí, saber que lo que viene detrás es incluso mejor que nosotros y para nosotros va a ser tanto como para editor como para mí un placer poder ayudarle".