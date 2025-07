Pau López, muy cerca de ser nuevo portero del Betis siete años después

El Real Betis Balompié tiene casi totalmente cerrada la incorporación de Pau López según ha podido saber El Correo de Andalucía para competir en portería con Álvaro Valles, un acuerdo que se debe rubricar pronto pero en el que el Betis ya deja perfilada su portería a la espera de la oficialidad, que puede hacerse esperar al tener que resolver la situación de salida de Fran Vieites.

El interés del conjunto verdiblanco en el guardameta gerundense fue adelantado el pasado 30 de junio por ABC, que ante el interés de clubes como el Villarreal ha intensificado los contactos en los últimos días para tener una alternativa al ya oficializado cancerbero de La Rinconada, en la que Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, dejó abierta la puerta a un competidor para Valles: "La competencia es buena y ayuda a crecer al jugador a nivel profesional y personal. Estamos en pleno mercado, uno muy dinámico, y todo lo que sea mejorar, ya sea la portería o cualquier otra posición, estamos abiertos. A ver dónde nos lleva el mercado. No cerramos la puerta a una nueva incorporación en la portería".

Una reforma total bajo palos y dos llegadas con la carta de libertad

La salida de Rui Silva el pasado invierno al Sporting de Portugal dejó al cuadro bético de Manuel Pellegrini con la portería debilitada y sin que Adrián San Miguel, que seguirá como tercer portero, y Fran Vieites se hicieran con el marco de forma contundente.

Estaba cerca Valles ya en invierno, con contactos entre las partes, pero se decidió no romper un grupo que estaba dando pasos al frente y cuya unión fue una de las claves para llegar a la final de la Conference League y asaltar la sexta plaza liguera.

Ahora, este verano, sí se ha rubricado la llegada como agente libre de Álvaro Valles, que ya dijo en su presentación que "me fui siendo un niño, con mucho que aprender, con mucho que madurar y he vuelto siendo un hombre, padre de familia, con la confianza y la personalidad que he demostrado siempre en el césped y con la ilusión de hacer grandes cosas en mi casa".

Otro regreso que se producirá es el de Pau López, cuya llegada ya la tiene al 90% cerrada el Betis como ha podido conocer El Correo de Andalucía. Todo se basa en romper el acuerdo con Toluca para quedar libre -quedan pequeños flecos por resolver con el Marsella- y llegar de nuevo al Betis de la misma forma que lo hizo en 2018 desde el RCD Espanyol, saliendo posteriormente a la AS Roma por 23 millones y el 50% del pase de Tonny Sanabria.

Pau López volverá a llegar como agente libre como en 2018

Una jugada redonda que volverá a repetir la entidad de La Palmera para contar con dos guardametas de nivel esta temporada y poder dar el ansiado salto en la tabla liguera además de luchar por la UEFA Europa League con mayores argumentos en una línea clave como la portería.

Al igual que Valles, Pau llegará libre, renovando el Betis por completo su portería a falta de la salida de Fran Vieites, al que se le buscará un traspaso o una renovación y posterior cesión, y la ya confirmada cesión de Guilherme al Valladolid. Ya tiene Pellegrini una posición cerrada a un mes de LaLiga a falta de la oficialidad que puede retrasarse por la situación del de Pontecesures.

La comisión deportiva verdiblanca sigue ahora trabajando en diferentes aristas en una planificación a la que le quedan varios movimientos para equilibrar al equipo de cara a Elche y al cierre de mercado estival. En los medios del Betis, volvió a hablar este pasado lunes Fajardo sobre el mercado: "Hay un ritmo frenético, pero nada es casualidad. Recogemos en el mercado los frutos sembrados a lo largo de la temporada. Tratamos de salir favorecidos de algunas operaciones de mercado e incorporamos a perfiles que nos ilusionan por el presente y también por el futuro".