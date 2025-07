Ángel Haro: "El Betis no va a pagar un gran traspaso por Ceballos, porque no tendría sentido"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, reiteró este martes que el club verdiblanco "no va a pagar un gran traspaso" por el jugador del Real Madrid Dani Ceballos, ex del equipo andaluz, "porque no tendría sentido", ya que la entidad "tiene que ser rigurosa con el control económico", además de asegurar que si el brasileño Antony no regresa para la próxima temporada, no será "un fracaso".

"El Betis tiene que ser riguroso en el control económico. Siempre hemos sido muy ambiciosos y hemos explorado hasta el límite nuestras opciones, pero tenemos que ser consecuentes y saber dónde estamos. Vamos a hacer los esfuerzos que sean conveniente cuando un jugador sea importante, pero siempre dentro de un rigor económico", arrancó su comparecencia el presidente verdiblanco tras la presentación de Junior Firpo.

Sobre la situación de Dani Ceballos, Haro insistió en que el Betis "no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a jugadores que hayan estado en esta casa". Pero repitió que para cerrar una llegada, esta "tiene que entrar dentro de unos parámetros económicos".

"Dani Ceballos tuvo su oportunidad hace dos años, cuando se trataba de una negociación entre dos partes. Ahora hay tres partes y eso lo complica mucho, y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría sentido", sentenció el mandatario del club sevillano.

La posibilidad de Antony al Real Betis

Asimismo, Haro advirtió de la complejidad del regreso de Antony, que fue jugador verdiblanco en la segunda mitad del curso pasado cedido por el Manchester United, para la campaña 2025-26. "Una compra dependería de los precios. Creo que es más factible una cesión por las cantidades económicas que se mueven", reveló.

"Me gustaría poner de manifiesto la dificultad que tiene traer a un jugador como Antony. Estamos dando por hecho que va a llegar el jugador y el Betis está haciendo algunos esfuerzos, pero no quiero que luego si no acaba llegando se vea como un fracaso. Es difícil que un jugador de esta calidad y de esta remuneración económica lo tengamos en nuestras filas", concluyó.