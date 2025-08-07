El Betis activa el abono digital para entrar a los partidos de La Cartuja

El Real Betis lanza por segunda temporada consecutiva el abono digital para acceder a los partidos de La Cartuja haciendo uso de la tecnología NFC de los teléfonos móviles. Los abonados podrán ingresar al estadio por este método aproximando su dispositivo al lector situado en la parte superior del torno de entrada.

Se trata de un sistema de fácil uso y rápido acceso que no requiere el carné físico y que en la última temporada 2024/25 ya fue utilizado por más de 18.000 abonados.

El carné digital ya está disponible y se puede descargar a través del enlace que el Club ha enviado hoy por correo electrónico a todos sus abonados, que deben completar dos sencillos pasos. Tras hacer clic en el mencionado enlace, es necesario seleccionar 'Añadir a Google Wallet' o 'Añadir a Cartera de Apple', según el dispositivo móvil que disponga (iOS o Android), y, posteriormente, en la siguiente pantalla, hay que pulsar 'Añadir'. Una vez realizados estos pasos, el abono estará disponible en las aplicaciones 'Wallet', las billeteras virtuales disponibles en los teléfonos móviles.

En el caso de los dispositivos Android, los aficionados deben asegurarse de que tienen activada la opción NFC para acceder a La Cartuja (Ajustes > Conexión y compartir > NFC). En el caso de que el dispositivo no disponga de la tecnología NFC, al abonado podrá disponer de un código QR con el que podrá ingresar a los partidos sin necesidad de portar su abono físico.

La compleja campaña de traslado a La Cartuja, con una primera fase de agrupación de aficionados y posterior selección de asientos, ha dilatado lógicamente el proceso de renovaciones y nuevas altas, y, por tanto, el envío de los abonos físicos en comparación con temporadas anteriores en el Benito Villamarín. Por ello, el Real Betis aconseja a todos sus abonados la descarga de su abono digital, sobre todo a aquellos que no dispongan de su abono físico para el primer encuentro de LaLiga ante el Deportivo Alavés del viernes 22 de agosto. Se trata, además, de un sistema de mayor agilidad.

El abono digital por NFC también se podrá descargar desde la aplicación oficial del Real Betis, disponible en iOS y Android , siguiendo estos pasos:

1. Descargar la aplicación oficial o actualizar la última versión.

2. Seleccionar el icono del avatar en la parte superior izquierda en la pantalla principal de la aplicación oficial.

3. Identificarse con ID y PIN rellenando los campos requeridos.

4. Una vez dentro del área personal, hacer clic en 'Gestionar mi abono'.

5. Seleccionar la opción 'Descargar en Wallet'.

6. A continuación, aparecerán dos enlaces: 'Añadir a Google Wallet' o 'Añadir a Carteta de Apple'. Hay que seleccionar la opción que corresponda en función del dispositivo que el usuario disponga (iOs o Android).

7. Hacer clic en 'Añadir' para su instalación en el teléfono móvil.

8. Una vez completado este proceso, el abonado ya tendrá su carné digital en la aplicación de Apple o Google Wallet.

En caso de duda o cualquier otra incidencia, los abonados pueden ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Bético en el correo electrónico atencionalbetico@realbetisbalompie.es.