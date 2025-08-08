El Real Betis cede a Gonzalo Petit al Club Deportivo Mirandés

El delantero uruguayo Gonzalo Petit, de 18 años, reforzará al Club Deportivo Mirandés en calidad de cedido para la próxima temporada. El acuerdo ha sido alcanzado entre el Real Betis y el conjunto burgalés, en línea con la política verdiblanca de fomentar el fogueo competitivo de sus jóvenes promesas.

Petit aterrizó en Sevilla recientemente tras ser fichado por el Betis procedente del Club Nacional de Montevideo, con un contrato de larga duración que lo vincula al club hasta 2031 a cambio de 6 millones de euros y con variables que pueden incrementar la cifra a cambio de un 85% del pase del ariete de Carmelo.

Durante su etapa en Nacional, Petit fue una de las revelaciones del equipo: disputó 34 partidos, anotó 12 goles y repartió 4 asistencias, además de contribuir al triunfo en el Torneo Intermedio 2024.

En julio, Petit fue presentado oficialmente en Sevilla y el mismo jugador manifestó antes de partir desde tierras charrúas que conocía la situación en el Betis y la posibilidad de salir cedido: "Sí, eso no lo sé. Quiero llegar, hacer la pretemporada, meterme ahí y mi cabeza está en el Betis. Luego veremos qué pasa".

Antes de ello, también reconoció el atacante que no podía dejar pasar el tren de firmar como verdiblanco: Voy con mucha ilusión y con ganas de estar ya a las órdenes. Me enteré después de la final, y se dio todo muy rápido. Era una oportunidad que había que aprovecharla y voy con muchas ganas".