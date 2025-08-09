Muere José Ruiz Mesa, histórico del Betis de las temporadas 1955-56 y 1956-57

El Betis ha mostrado su máximo pesar por el fallecimiento de José Ruiz Mesa, jugador del club de 1955 a 1957, acaecido en Huelva este viernes 8 de agosto, a la edad de 90 años.

Nacido en Sevilla el 10 de octubre de 1934, se formó en el equipo amateur del Real Betis y, tras una cesión al Lora CF, debutó con el primer equipo verdiblanco el 8 de abril de 1956 en partido disputado contra el Badajoz en el estadio municipal de Heliópolis que concluyó con un claro triunfo bético por 5-0.

José Ruiz Mesa fue un poderoso defensa central que completó 2 temporadas en el Real Betis a las órdenes de los entrenadores Pepe Valera y Carlos Iturraspe, compartiendo vestuario con Luis del Sol (al que le unió una estrecha amistad) y con otros jugadores destacados en aquel tiempo como Sobrado, Lasa, Portu, Cela y Botella.

Tras su paso por Heliópolis, José Ruiz Mesa jugó en el Utrera y el Jerez CD antes de recalar en 1959 en el Recreativo de Huelva, donde militó durante 6 temporadas y llegó a ser un nombre capital en la historia del club decano.

Homenaje verdiblanco

El pasado día 28 de enero de este mismo año el club verdiblanco quiso tributarle un sentido homenaje de recuerdo y agradecimiento y, con tal fin, una representación del Real Betis, encabezada por Rafael Gordillo, tuvo la satisfacción de recibir a José Ruiz Mesa y a sus familiares en el estadio Benito Villamarín, haciéndole entrega de una camiseta verdiblanca con el nombre del homenajeado y el número 90, correspondiente a su edad, así como de una placa conmemorativa en la que figuraba la foto de la alineación del Real Betis la tarde del debut de este veterano ex jugador.

Presente en el acto estuvo asimismo el también ex jugador del Real Betis, Juan Manuel Cobo, capitán del equipo que se proclamó campeón de Copa en 1977, a quien le unían vínculos familiares con Ruiz Mesa.

En el momento de su fallecimiento, José Ruiz Mesa era el segundo futbolista más antiguo de cuantos han vestido la camiseta verdiblanca, tras Diego de la Villa.