Dónde ver gratis el Málaga CF - Real Betis del Trofeo Costa del Sol
El Betis acude a la Rosaleda en reencuentro de muchos exmalaguistas
R.M.
El Málaga y el Betis disputarán este sábado la trigésima quinta edición del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda (20.30 horas), cita especial al reencontrarse con este estadio muchos jugadores y técnicos del equipo sevillano que tuvieron pasado malaguista.
La alineación del Betis para el encuentro es: Pau López, Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Junior, Mawuli, Fornals, Pablo García, Isco, Riquelme y Bakambu.
Para el partido, por parte del Málaga, serán baja el guardameta Alfonso Herrero y el delantero Eneko Jauregui, por lesión, y debutarán fichajes como Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Adrián Niño o Javier Montero.
Dónde ver el Málaga - Betis
El partido estará disponible en abierto en los canales del Betis, Live TV y Youtube. Igualmente el Málaga CF lo retransmitirá por su canal oficial, cogiendo la señal de 101 TV Málaga, que lo emitirá de forma totalmente gratuita.
- El Ayuntamiento de Sevilla descarta un pleno extraordinario en agosto para la aprobación definitiva del megaproyecto del Betis
- Pau López, muy cerca de ser nuevo portero del Betis siete años después
- El Betis acuerda con Rayados de Monterrey el fichaje de Nelson Deossa
- Betis y Como, un amistoso a puñetazo limpio
- Morante: 'Cuando me llaman para hacer la pretemporada con el Betis no sabía dónde meterme
- Horario y dónde ver el triangular del Betis en pretemporada
- Isco: 'Manuel Pellegrini me convenció para venir al Betis, es el entrenador más importante de mi carrera
- La Fiorentina presentará a Mandragora una ampliación de contrato la semana que viene