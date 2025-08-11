Haro, optimista con Antony, aunque "el Manchester tiene que decir y debe encajar en lo deportivo y lo económico"

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, ha comparecido este lunes en el acto de presentación de Nelson Deossa comentando cuándo empezarán las obras del Benito Villamarín, cómo avanza el traslado a La Cartuja y qué espera de este final de mercado con Antony como una operación difícil y que se dará si las tres partes llegan a un acuerdo y encaja en los parámetros económicos.

Lo primero que repasó el presidente bético fue la llegada del centrocampista colombiano, que no ha tenido una formación deportiva al uso y hasta hace poco incluso trabajaba en las minas de Marmato, su pueblo, antes de dar el salto al fútbol: "Vamos a poder contar con Nelson Deossa para este próximo partido ya. El acceso al mundo del fútbol de Nelson no es habitual, no viene de escalafones inferiores, y hasta hace pocos años trabajaba en su pueblo, en Marmato, en la mina y con esfuerzo ha conseguido jugar al fútbol. Ha destacado en el Mundial de Clubes pero lo veníamos siguiendo desde hace tiempo en la dirección deportiva y ha habido un gran convencimiento para adelantarnos y ficharle. Su historia tiene que ver mucho con lo que es el Betis y los béticos, trabajo y esfuerzo, no hay atajos en el Betis. Su historia es la de muchos béticos y estoy especialmente feliz de que estés con nosotros en el Betis".

Las obras en el Villamarín, la próxima semana

Al margen de Deossa, que en cuanto abandone el plan especial con el que ha llegado por las molestias en su tobillo se pondrá a las órdenes de Pellegrini, Haro comenzó hablando de las obras en el Benito Villamarín: "Con respecto al inicio de las obras a lo largo de la semana que viene probablemente se inicie. Seguimos en la hoja de ruta y estamos en el proceso de valorizar los productos del derribo y por eso se está tardando un poco más, pero la semana que viene probablemente será la fecha del derribo".

Avances en el traslado a La Cartuja

Respecto al traslado a La Cartuja, Ángel Haro afirmó que "está prácticamente lista. El césped parecía que iba más tarde pero estamos seguros de que vamos a llegar con las condiciones óptimas para poder desarrollarse el juego y estamos trabajando en el plan de movilidad. El Betis está volcándose, pero no es responsabilidad del Betis más allá de que es importante porque queremos que los aficionados tengan las mínimas molestias posibles. En los próximos días sé que hay una reunión de coordinación y se hará la información pública para que todo el mundo vea las opciones para llegar y salir del estadio. El Betis ya lleva con el mono de trabajo desde hace meses y no es responsabilidad del Betis mas allá de la que se tienen con aficionados".

"Este año probablemente el gasto y el límite serán los mayores de nuestra historia"

Antony, y la economía del Betis

Antes de hablar sobre Antony y el United, Ángel Haro dejó claro cómo el Betis ha ido agotando el límite que le permitía LaLiga cada año, subrayando la importancia de la ambición que existe sin obviar la realidad económica: "Esto no va de hacer más esfuerzos. El Betis lleva 5 o 6 años haciendo el máximo que permite LaLiga, agotando el límite. Lo apuraremos como todos los años, y este año probablemente el gasto y el límite serán los mayores de nuestra historia. Pero no vamos a hacer el loco porque no podemos volvernos locos y hacer cosas que no podemos. Tenemos ambición deportiva, pero todo tiene un encaje económico".

"Estamos trabajando desde el inicio de la pretemporada con esa opción. Ya dije que es algo muy complicado, un jugador que costó casi 100 millones al Manchester United y no es nada fácil, desde luego tiene que entrar dentro de nuestros límites económicos y con nuestro parecer con lo que es una plantilla equilibrada deportivamente y económicamente. Si entra en esos parámetros se hará la operación y no olvidemos que hay un tercero que tiene mucho que decir, que es el Manchester además del jugador y del Betis, y es una operación que es complicada, nunca he dicho que no lo fuera y si entra en los parámetros lo haremos y si no, haremos otra operación".

Además, sobre el de Osasco y cómo avanza el verano respecto a su posible vuelta, manifestó que "soy igual de optimista o pesimista, es una operación complicada y soy optimista entre Betis y Antony, pero el Manchester tiene que decir, y no sé cuál será su posición final y es lógico que quieran analizar todas las opciones en el mercado".