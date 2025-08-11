Real Betis
Deossa: "Soy un jugador con buen físico, regate, velocidad y golpeo en la media y larga distancia"
"Mi juego es más ofensivo, me ha gustado ser un atacante más y para atacar también hay que saber defender"
Nelson Deossa llegó al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla el pasado domingo para convertirse en el octavo refuerzo del Real Betis Balompié en este mercado veraniego, y tras el último stage de pretemporada en Marbella, ha sido presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol acompañado por Ángel Haro y Manu Fajardo.
El centrocampista colombiano llega al conjunto verdiblanco para paliar las salidas de William Carvalho y Johnny Cardoso, pero aún no ha podido ejercitarse con sus nuevos compañeros, ya que en Rayados de Monterrey arrastraba molestias en el tobillo que lo han obligado a llevar un plan especial para recuperarse e incorporarse lo antes posible a la dinámica grupal.
Tras un pequeño vídeo de presentación como ocurre con todos los jugadores, Haro habló sobre el futbolista: “El acceso al mundo del fútbol de Nelson no es habitual, no viene de escalafones inferiores, y hasta hace pocos años trabajaba en su pueblo, en Marmato, en la mina y con esfuerzo ha conseguido jugar al fútbol. Su historia tiene que ver mucho con lo que es el Betis y los béticos, trabajo y esfuerzo. Estoy especialmente feliz de que estés con nosotros en el Betis”.
También repasó Fajardo la llegada de Deossa: “Es un jugador que nos da aptitudes y un rol diferentes en tres cuartos de campo, con mucho trabajo físico, buenas habilidades con balón, con mucha madurez y gran llegada desde segunda línea”.
Lo primero que comentó Deossa fue la relación con Pellegrini: "Me recibieron muy bien en el plantel, en el staff, unos seres humanos adorables además de lo profesional, y bueno con el profesor lo hablaré con él en estos días y espero aportarle lo mejor siempre al equipo".
Sobre una posible llamada de la Selección Colombia, el de Marmato afirmó que "el sueño de todo jugador es representar a su país. Ahora que estamos en año de Mundial se hace ilusionante para uno".
Una de las dudas que hay con Nelson Deossa es si su tobillo le permitirá viajar a Elche en la primera jornada: "Bueno, ojalá y Dios me permita estar. Y en cuanto a la pregunta mi juego es más ofensivo, me ha gustado ser un atacante más y para atacar también hay que saber defender".
No se marca retos Deossa pero quiere devolver la confianza: "En cuanto a la presión, creo que para mí no la hay, apostaron por mí y espero corresponder de la mejor manera dentro del campo".
Por último, Nelson Deossa se definió como jugador: "Creo que mis características son muy claras, soy un jugador con buen físico, el regate, la velocidad, golpeo en la media y larga distancia y como jugador me desempeño en dar lo mejor con el equipo para el ataque y la defensa"
- El Ayuntamiento de Sevilla descarta un pleno extraordinario en agosto para la aprobación definitiva del megaproyecto del Betis
- Pau López, muy cerca de ser nuevo portero del Betis siete años después
- El Betis acuerda con Rayados de Monterrey el fichaje de Nelson Deossa
- Dónde ver gratis el Málaga CF - Real Betis del Trofeo Costa del Sol
- Preocupación en el Betis por el estado de Isco
- Morante: 'Cuando me llaman para hacer la pretemporada con el Betis no sabía dónde meterme
- El Betis activa el abono digital para entrar a los partidos de La Cartuja
- Horario y dónde ver el triangular del Betis en pretemporada