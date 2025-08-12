Borja Iglesias ya es oficialmente jugador del Celta de Vigo

El Real Betis Balompié y el Real Club Celta de Vigo han acordado oficialmente el traspaso de Borja Iglesias. El delantero, natural de Santiago de Compostela, vuelve a su tierra para militar en el equipo de Balaídos, con un contrato hasta junio de 2028, bajo la fórmula de dos más uno opcional, según informó la entidad celeste.

El regreso del delantero santiagués era una prioridad para el técnico Claudio Giráldez, quien había ordenado a la dirección deportiva esperar hasta los últimos días de mercado. Finalmente, ambos equipos cerraron este lunes un acuerdo económico por el que el Celta deberá de pagar 1,5 millones de euros, que podrían alcanzar los dos millones en caso de que Borja Iglesias cumpla una serie de cláusulas fijadas por los béticos.

"Borja Iglesias regresa al lugar donde dio sus primeros pasos como profesional, donde hizo historia en el filial y donde, la pasada campaña, fue una pieza clave en el regreso a Europa", destaca el Celta en su comunicado, donde, además, recuerda los 11 goles que firmó el curso pasado con la camiseta celeste.

Trayectoria en el Betis

Desde su llegada en el verano de 2019, ha llegado a disputar 181 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca, en los que anotó 52 goles y repartió 12 asistencias.

Asimismo, el punta gallego levantó el título de la Copa del Rey en 2022, en la que tuvo un papel protagonista, marcando en los dos duelos de semifinales contra el Rayo Vallecano y en la final contra el Valencia CF.

Su buen desempeño como jugador bético le brindó la oportunidad de debutar con la selección española en septiembre de 2022. Dada su trayectoria y los logros alcanzados con el club heliopolitano, desde el Real Betis le desean "la mayor de las suertes" en su nueva etapa profesional.