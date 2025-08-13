El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios
El club llega a esa cifra por la alta demanda unida al gran aforo del Estadio de la Cartuja
El Betis ha batido un récord antes de empezar la temporada 2025-2026. El club ha anunciado que ha cerrado el número de abonos para esta campaña llegando a los 57.000 abonados. Un número que ya no se superará debido a que el club ha cerrado las nuevas altas y ya el sistema no acepta nuevas peticiones.
Es una de las consecuencias positivas de jugar en el Estadio de la Cartuja, un recinto con más capacidad que el Benito Villamarín actual, con 70.000 espectadores. Este dato, unido a la alta demanda, han conseguido llegar a esta gran cifra.
El club ha informado del hito en las redes sociales: "¡Béticos! Dada la elevada demanda de altas para ser abonado, el Real Betis ha ampliado el numerus clausus a 57.000, una cifra que se ha alcanzado esta tarde. Por lo tanto, ya no se muestra la opción de alta en la web de socios. ¡Muchas gracias a todos los béticos por la espectacular respuesta!".
