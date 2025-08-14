Los béticos podrán reservar aparcamiento los días de partido en La Cartuja

El Real Betis Balompié ultima su preparación y traslado al Estadio de La Cartuja con motivo del comienzo de la temporada 2025/26, la primera que estará lejos del Benito Villamarín mientras el campo verdiblanco estará en reformas.

Para dicha mudanza hay muchas aristas que contemplar desde los aparcamientos en los aledaños del recinto que comparten Sevilla y Santiponce en La Cartuja hasta el transporte de ida y vuelta al estadio, pasando por los food trucks y carpas que se habilitarán en los exteriores en una ubicación aún carente de vida.

Informar al bético, la misión principal del club

Este viernes 22 de agosto a las 21:30, el Betis disputará su primer partido como local frente al Alavés en la segunda jornada del campeonato, estrenando el Estadio de La Cartuja. Será el primero de muchos encuentros que acogerá el recinto sevillano durante, a priori, las dos próximas temporadas, en una etapa que se presenta con desafíos logísticos debido a la ubicación y características del estadio.

Consciente de las complicaciones que puede suponer para su afición el desplazamiento hasta La Cartuja y con el objetivo de que el estadio presente el mayor lleno posible en cada partido, el club verdiblanco ha trabajado intensamente en coordinación con instituciones públicas y empresas de transporte para facilitar la llegada y salida de los miles de seguidores que se esperan. Todo ello debido a las complicaciones surgidas en términos de accesibilidad en eventos pasados como partidos de la selección, finales de Copa del Rey o conciertos varios.

El club verdiblanco lo tiene muy claro, y el principal objetivo es que el bético no piense que acudir a La Cartuja -que como se ha recalcado está más cerca del centro que en Heliópolis- es misión imposible, y para ello se ha insistido en la importancia de planificar con antelación, consultar las opciones de transporte disponibles y asumir que los tiempos de desplazamiento, tanto de ida como de vuelta, serán mayores a los habituales en el Benito Villamarín.

Para mejorar la experiencia del aficionado, el Real Betis Balompié enviará a cada socio información personalizada según su código postal en las próximas horas, con recomendaciones sobre la mejor forma de desplazarse hasta el estadio. Además, lanzará un cuestionario para conocer las previsiones de movilidad de los asistentes y ajustar el dispositivo en función de la demanda.

Las principales novedades que tendrán los béticos en los 15.000 aparcamientos de La Cartuja

Como afirmó Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, "el Plan de Movilidad tiene tres objetivos principales. Facilitar el acceso de los aficionados al estadio, que la entrada y salida se haga en el menor tiempo posible incluso menos que en el Villamarín, y la información, que el aficionado sepa si vienen en autobús las paradas y el tiempo, si es en Cercanías los horarios, o si es en coche dónde puede aparcar. Los primeros partidos serán más complicados, pero el aficionado estará perfectamente informado".

Todo comenzará a ponerse a prueba a partir del día 22 ante el conjunto babazorro, y en cuanto a la posibilidad de acudir con vehículo propio, aunque la recomendación siempre es la de llegar en transporte público, el Betis y las instituciones han comentado que para facilitar el acceso en coche privado al Estadio de La Cartuja, se habilitarán alrededor de 15.000 plazas de aparcamiento distribuidas en distintas zonas del entorno del recinto. Entre ellas destacan dos grandes bolsas en la bancada del río: una con 2.500 plazas con acceso por la SE-20 y otra con 1.500 plazas a través de la avenida Carlos III, donde también se ubicarán otros espacios de estacionamiento adicionales.

La gran novedad respecto a estos aparcamientos, regulados, es que se pueden reservar de forma previa a través de la app oficial del Betis, que permitirá a los aficionados elegir la zona más conveniente según su punto de llegada. Esta medida busca evitar improvisaciones y mejorar los flujos de entrada y salida del recinto, es decir, quitar colas ante el posible lleno que pueda presentar la zona de aparcamiento y ganar en previsión.

El otro apartado a destacar en cuanto a los vehículos privados es que, el Betis ha llegado a un acuerdo con el parking de Torre Sevilla para permitir utilizar sus aparcamientos con una tarifa especial de 2 euros por 4 horas adicionales presentando el abono o la entrada de dicho partido y que se sumarán a las tres horas gratuitas que tenía de aparcamiento dicho enclave. Ello también busca dividir la gran cantidad de gente que acude a los encuentros para que pueda pasar el día en el Centro Comercial Torre Sevilla o en los aledaños con parking garantizado por siete horas.

Además, se ha dispuesto una zona especial para los autobuses de peñas, que en esta jornada suman 99 procedentes de toda la provincia, cinco de ellos saliendo de barrios de Sevilla capital. También se han habilitado paradas para taxis en la avenida Américo Vespucio y zonas específicas para vehículos VTC en Leonardo da Vinci.

Para quienes opten por medios de transporte más sostenibles, se ha preparado un amplio espacio de 12.000 metros cuadrados para motos, bicicletas y patinetes, con iluminación, seguridad privada y puntos de anclaje para garantizar la comodidad y protección de estos vehículos.

Itinerarios peatonales, cortes de tráfico y servicios especiales

Con el objetivo de garantizar una llegada ordenada y cómoda al estadio de La Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla ha definido varios itinerarios peatonales con tiempos de recorrido estimados de entre 13 y 18 minutos. Las rutas discurren por puntos clave como la pasarela de San Jerónimo, dos caminos a través del Parque del Alamillo —que permanecerá abierto incluso tras las 23:00 h—, la zona de la Barqueta y los entornos de los aparcamientos de la avenida Carlos III.

En materia de tráfico, la Policía Local establecerá cortes totales desde tres horas antes del partido en la glorieta Beatriz Manchón y en el Camino de los Descubrimientos, para evitar colapsos en las inmediaciones del estadio. Aun así, será posible acceder y aparcar en el Parque Tecnológico de La Cartuja.