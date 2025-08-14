Todo lo que debes saber para desplazarte a la Cartuja: el Betis lanza una web con todas las recomendaciones

El Real Betis Balompié se trasladará, en principio durante dos años, al Estadio de La Cartuja como sede principal mientras se acometen las pertinentes reformas en el Benito Villamarín, y ante tal cambio, el club verdiblanco ha querido explicar detalladamente a sus socios cómo se procederá a la mudanza de recinto con diferentes indicaciones desde aparcamientos a transporte público, accediendo en los primeros partidos al campo con personal que ayudará a encontrar la localidad de cada abonado.

Son muchas las novedades y los cambios que se acometen en la llegada a La Cartuja y para ello el Betis ha puesto en marcha una nueva plataforma digital dedicada a informar sobre el Plan de Movilidad a La Cartuja, en consonancia con las administraciones públicas para facilitar los desplazamientos de los seguidores verdiblancos los días que juegue como local el conjunto de Manuel Pellegrini, ya sea en Liga, Europa League o Copa del Rey.

La plataforma busca agilizar la llegada y salida del público

En el portal que se presenta, los abonados pueden introducir su código postal y recibir recomendaciones personalizadas sobre cómo llegar y salir de la zona del estadio. La web ofrece detalles pormenorizados sobre las principales opciones de transporte público, como el refuerzo de las líneas 2, C1 y C2 de TUSSAM, que contarán con una mayor flota de vehículos cuando el Betis juegue en casa, además de lanzaderas especiales, y el servicio de cercanías C-2 que enlaza Sevilla-Santa Justa con el estadio -y para en San Jerónimo-, incluyendo conexiones con otras localidades.

La información también abarca alternativas como un gran aparcamiento vigilado para motos, bicicletas y patinetes, paradas de taxi y puntos de recogida de VTC, autobuses de peñas béticas procedentes de distintos barrios y municipios, así como las zonas habilitadas para estacionar hasta 15.000 vehículos particulares.

La plataforma, que se irá actualizando con las últimas novedades, busca agilizar la llegada y salida del público. El club ha agradecido la colaboración de las instituciones implicadas en este proyecto. Más información en: betismevoycontigo.es/plandemovilidad.