Estas son las rutas a pie que detalla el Betis para acudir a La Cartuja los días de partido

El Real Betis Balompié continúa desgranando las medidas incluidas en su Plan de Movilidad para los partidos en el Estadio de La Cartuja de las dos próximas temporadas, un proyecto coordinado con las administraciones públicas y empresas de transporte para facilitar el acceso y la salida del recinto.

Dentro de estas acciones, el club ha detallado las rutas peatonales recomendadas para los aficionados que decidan acudir caminando, una opción segura, sostenible y, en muchos casos, más rápida que otros medios en días de alta afluencia.

Cinco itinerarios principales a pie

El plan contempla cinco itinerarios principales que conectan distintos puntos de Sevilla y zonas de aparcamiento con el estadio:

Desde San Jerónimo (Ruta 1) : el recorrido comienza en la pasarela peatonal del barrio, cruza el Puente Peatonal hacia el carril habilitado en el Parque del Alamillo y continúa por la calle Del Ocio hasta llegar a las puertas de acceso. Tendrá un tiempo estimado de veinte minutos y una distancia de 1.400 metros.

: el recorrido comienza en la pasarela peatonal del barrio, cruza el Puente Peatonal hacia el carril habilitado en el Parque del Alamillo y continúa por la calle Del Ocio hasta llegar a las puertas de acceso. Tendrá un tiempo estimado de veinte minutos y una distancia de 1.400 metros. Desde el Puente del Alamillo (Rutas 2 y 3) : ambas alternativas comparten trazado, aprovechando el carril peatonal del Parque del Alamillo y desembocando también en la calle Del Ocio. La segunda ruta tendrá una duración promedio de quince minutos y 1.000 metros de recorrido, siendo la tercera de trece minutos de duración y 900 metros de distancia.

: ambas alternativas comparten trazado, aprovechando el carril peatonal del Parque del Alamillo y desembocando también en la calle Del Ocio. La segunda ruta tendrá una duración promedio de quince minutos y 1.000 metros de recorrido, siendo la tercera de trece minutos de duración y 900 metros de distancia. Desde el Puente de la Barqueta (Ruta 4) : la propuesta pasa por la calle Matemático Rey Pastor y Castro, sigue por el Camino de los Descubrimientos, atraviesa la Glorieta de Ingenieros y finaliza en la calle Del Ocio. 18 minutos andando y 1.300 metros tendrán que recorrer los aficionados que opten por la cuarta ruta para acudir a pie al Estadio de La Cartuja.

: la propuesta pasa por la calle Matemático Rey Pastor y Castro, sigue por el Camino de los Descubrimientos, atraviesa la Glorieta de Ingenieros y finaliza en la calle Del Ocio. 18 minutos andando y 1.300 metros tendrán que recorrer los aficionados que opten por la cuarta ruta para acudir a pie al Estadio de La Cartuja. Desde el aparcamiento público bajo el apeadero de RENFE (Ruta 5) : acceso directo y sencillo al recinto para quienes utilicen este espacio. Quince minutos y 1.000 metros tendrá el quinto recorrido para ir a La Cartuja a pie a ver los partidos locales del Betis.

: acceso directo y sencillo al recinto para quienes utilicen este espacio. Quince minutos y 1.000 metros tendrá el quinto recorrido para ir a La Cartuja a pie a ver los partidos locales del Betis. Desde el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (Sevilla TechPark): pensado para quienes aparquen en esta zona, el trayecto discurre por la calle Torricelli y la avenida Américo Vespucio hasta las puertas del estadio.

Los cinco itinerarios principales para acudir andando al Estadio de La Cartuja a los partidos del Betis esta temporada / Real Betis

Todos los caminos estarán señalizados

El club verdiblanco recuerda que todos estos caminos estarán señalizados y que cuentan con tramos habilitados para el tránsito seguro de peatones. Además, anima a sus socios y seguidores a considerar la opción de ir a pie como una alternativa cómoda, económica y respetuosa con el medio ambiente.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan de Movilidad contemplado también para los aficionados que vayan en vehículo propio o hagan uso del transporte público, forma parte del compromiso del Real Betis por mejorar la experiencia de los días de partido y minimizar las aglomeraciones, fomentando una movilidad más ordenada y eficiente hacia su nuevo hogar temporal en La Cartuja.