Alineación probable del Betis en Elche: Mawuli puede debutar si no llega Altimira

El próximo lunes empezará el sexto curso de Manuel Pellegrini al frente del Real Betis Balompié y lo hará contra el recién ascendido Elche Club de Fútbol que dirige un viejo conocido de la parroquia bética, Eder Sarabia.

Será la primera toma de contacto con el campeonato y la inicia el de Santiago con múltiples problemas en la medular, ya que ni Sergi Altimira ni Nelson Deossa están aún con el grupo y, aunque el domingo sea la última sesión antes de viajar a Elche y hable Pellegrini, raro sería que con tan poca carga de trabajo común a la plantilla estuvieran disponibles.

Este será el principal problema con el que contará el técnico verdiblanco, toda vez que en el resto de posiciones cuenta con alternativas prácticamente en todas las demarcaciones menos Roro Riquelme y Giovani Lo Celso, que serán titulares por decreto ante las bajas por lesión de Ez Abde e Isco Alarcón.

Pau y Bellerín apuntan al primer once de Pellegrini

Pellegrini ultima la preparación del debut en Liga y mantiene abiertas varias incógnitas en el primer once que ponga en liza en el campeonato. Una de las más relevantes está en la portería, donde Álvaro Valles y Pau López se turnarán entre Liga y Europa. Todo apunta, sin embargo, a que será el guardameta catalán quien arranque la temporada bajo palos.

En el lateral derecho, con Héctor Bellerín en plenas condiciones, el de Santiago puede optar entre él y Ángel Ortiz. La pretemporada de ambos ha sido notable, aunque la experiencia y los galones del quinto capitán de la plantilla le colocan con un ligero margen de ventaja. Con todo, resta una última toma de contacto antes de viajar.

En el centro de la defensa las dudas son menores. Con Diego Llorente todavía en proceso de recuperación, Marc Bartra partirá en el flanco derecho del eje y Natan en el izquierdo, esperando tu turno en el banquillo Valentín Gómez, que ha llegado procedente de Vélez Sarsfield y tendrá minutos en este intenso arranque con cuatro partidos en apenas trece días.

En la izquierda, Junior Firpo se afianza como titular indiscutible, más aún con Ricardo Rodríguez pendiente de cerrar su salida rumbo a Suiza para regresar al país donde comenzó su carrera.

A la espera de Altimira, Mawuli titular

El verdadero quebradero de cabeza para Manuel Pellegrini se concentra en el centro del campo. Con numerosas bajas, Pablo Fornals se queda como el único mediocentro sano de la primera plantilla y ya demostró solvencia actuando por dentro la pasada campaña. En Elche será pieza clave salvo giro inesperado ya que ni Nelson Deossa ni Sergi Altimira se han incorporado al grupo.

El colombiano sigue sin estrenarse en los entrenamientos colectivos, mientras que el de Cardedeu - con un pequeño edema en el sóleo- confía en estar en la última sesión para tener opciones de acompañar a Fornals en el doble pivote. Si no lo consigue, Mawuli Mensah está preparado para debutar en Primera y Dani Pérez también se mantiene como alternativa desde la cantera.

Pablo Garcia of Real Betis in action during XXXV Costa del Sol Trophy, football match played between Malaga CF and Real Betis at La Rosaleda Stadium on August 9, 2025, in Malaga, Spain. AFP7 09/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Malaga CF v Real Betis - XXXV Costa del Sol Trophy / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Betis espera el regreso del mejor Giovani Lo Celso

En la mediapunta sí hay un recambio claro en el Betis, pero la baja es la más sustancial de la plantilla. La lesión de Isco Alarcón, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego más de dos meses, obligará a que Giovani Lo Celso asuma la responsabilidad creativa en el rol de mediapunta.

Abde Ezzalzouli sigue aún convaleciente de un problema en el tobillo. Mientras no esté el marroquí -seguido de cerca por algunos clubes de la Serie A- el titular será Rodrigo Riquelme, que ayudará al rosarino en las labores de elaboración en el tercio final de la jugada.

Por el costado derecho, Pellegrini baraja entre Aitor Ruibal y el joven Pablo García, quien ha pedido paso con su rendimiento, aunque quizá aguarde su turno desde el banquillo y sea Aitor quien acompañe al 9 a las labores de presión en salida rival, puesto que el Elche de Eder Sarabia es un equipo muy propositivo y que siempre quiere la posesión al igual que el Betis.

En la delantera no hay debate. Cucho Hernández es el 9 del Betis y será la referencia ofensiva por delante de Bakambu, que tiene pie y medio fuera del club, y de Chimy Ávila, destinado a esperar su momento en la segunda mitad y que también conoce su situación en la plantilla mientras la entidad verdiblanca peina el mercado de delanteros centros para aumentar la competencia al cafetero.

A falta de la última sesión dominical del Betis y de la comparecencia de Manuel Pellegrini al término, la alineación probable para el debut liguero en Elche puede ser la siguiente: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Mawuli, Fornals; Aitor, Lo Celso, Roro Riquelme; y Cucho.