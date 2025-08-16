Elche CF - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será el encargado de cerrar este próximo lunes la primera jornada de LaLiga EA Sports. Lo hará en Elche, ante el recién ascendido conjunto ilicitano que dirige un antiguo entrenador del club verdiblanco, Eder Sarabia, que actuó como segundo de Quique Setién.

Será un duelo entre dos equipos que gustan por el juego de posición y que no suelen rifar el balón y para ello el de Santiago ha trabajado toda la semana haciendo incidencia en la salida de balón de los franjiverdes, momento ideal para recuperar cerca de área rival y crear peligro en pocos metros, un sello característico del Betis de Pellegrini desde su llegada, la presión alta.

Las elecciones de Pellegrini en defensa

Al margen de la idea de robar muy arriba como acostumbra en cada duelo que puede, 'El Ingeniero' tendrá que decantarse por uno de los dos nuevos porteros: Álvaro Valles o Pau López, ganando enteros el catalán para ser el titular en el campeonato nacional y el de La Rinconada ser a priori el que defienda la meta verdiblanca en la Europa League.

Esta será sólo una de las decisiones que tomará Pellegrini, puesto que también cuenta con Ángel Ortiz y Héctor Bellerín en el costado diestro de la defensa. Parece que apostará por la veteranía y dejará al canterano en el banquillo, acompañando Bellerín a Bartra y Natan en el eje y con Junior en la izquierda.

Diego Llorente, ya reincorporado parcialmente al grupo, sigue su proceso de recuperación y Valentín Gómez apenas lleva tiempo en el Betis, aunque tendrá minutos a buen seguro antes de que finalice agosto con 4 encuentros en apenas 13 días que obligarán al chileno a realizar rotaciones antes del primer parón internacional.

Antes de esa ventana de selecciones y con el mercado abierto, se le busca salida a Ricardo Rodríguez, con Javi López, de la Real Sociedad y adelantado por Estadio Deportivo, como una de las alternativas al suizo si finalmente acaba saliendo.

Altimira, la principal duda de Pellegrini

En el centro del campo, además de Pablo Fornals, único mediocampista disponible en estos momentos de la primera plantilla, surgen dudas entre Sergi Altimira y Mawuli Mensah. El catalán tiene un leve edema en el sóleo que quizás le dificulte actuar como titular y todavía no se ha incorporado al grupo, por lo que puede ser el centrocampista del Betis Deportivo quien tome su relevo y acompañe al castellonense en la sala de máquinas.

Nelson Deossa, sigue abandonando sus problemas de tobillo y tiene casi imposible debutar el lunes en Elche.

Por delante del doble pivote estará Giovani Lo Celso, que recoge el puesto que deja Isco Alarcón, lesionado en el amistoso en Málaga para dos o tres meses. Con el de Arroyo de la Miel en el dique seco, Manuel Pellegrini necesita la mejor versión del mediapunta de Rosario para canalizar el ataque verdiblanco. A sus costados, Roro Riquelme en la izquierda es fijo ante la lesión de Abde, y Aitor Ruibal parece ganarle la partida a Pablo García.

En la punta de lanza no hay dudas, juega Cucho Hernández. Cédric Bakambu apunta a la convocatoria mientras resuelve su salida la próxima semana, y Chimy Ávila también estará en la citación aguardando su momento desde el banquillo. Su continuidad, también en el aire.

Horario del partido entre el Elche CF y el Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará en la primera jornada de LaLiga EA Sports hasta Elche para medirse a los recién ascendidos de Eder Sarabia este lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 en el Estadio Martínez Valero.

Dónde ver por televisión el Elche CF - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente al cierre de la jornada inicial de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.