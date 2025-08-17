Pellegrini, sobre el mercado del Betis: "Necesitamos jugadores como Johnny y Guido"

El Real Betis Balompié comenzará este lunes LaLiga EA Sports en Elche en el que será el sexto curso de Manuel Pellegrini al frente del banquillo verdiblanco.

Al término del entrenamiento, segunda sesión que suma Sergi Altimira en la semana, habló el técnico de Santiago en su primera comparecencia de la temporada.

Cómo llega el Betis tras la pretemporada

"El equipo llega bien, hizo una buena pretemporada con lo planificado y viendo los rendimientos en los amistosos. Los hechos fortuitos, pasó lo de Isco como en otras ocasiones otros jugadores que no pueden comenzar la competencia pero hay que pensar en los que están contra un recién ascendido en su campo".

Pellegrini confirma a Altimira y habla del estado físico de los lesionados

"Sergi vamos a verlo para mañana, si está en la lista es que puede jugar y veremos si comienza o no, lo hablaremos con el cuerpo médico para saber si está para 90 minutos".

"Deossa no se ha integrado y le queda una semana trabajando en campo y hasta antes del parón no creo que vaya a estar, al igual que Abde".

"Diego Llorente está más adelantado, ha trabajado con nosotros y la siguiente semana podría estar, como Marc Roca, que podría entrar la semana que viene".

Fichajes

"Vamos a tomar la palabra de la pregunta, de momento, no está cerrado el mercado en salidas y llegadas y cuando se termine comparamos en relación a la temporada pasada pero los rendimientos individuales es lo que va a evaluar si la plantilla es correcta. Queda mucho para que se cierre el mercado, siempre está abierto y hasta el último día pueden entrar y salir jugadores, no quiero especular".

Cómo ve la temporada Pellegrini

"Como siempre, lo tomo con mucha exigencia en lo personal y con el plantel podemos hacer una campaña que deje contento a la hinchada del club y siempre queremos dar un paso adelante. Será así de acuerdo a las entradas y salidas de jugadores y ojalá este año podamos dar un paso más".

Antony

"Bueno, no, no he hablado con Antony, desde el día que se fue sabe la opinión que tenemos en el cuerpo técnico y hay conocimiento mutuo por ambos lados y por supuesto sería un gran refuerzo que pudiera continuar con nosotros este año como lo hizo el año pasado"

Renovación

"Preocupación sobre mi continuidad no tengo ninguna, de la parte del club no lo sé. Tengo la carrera hecha, mientras sienta con ganas de seguir estaré, pero no pertenece a mí, al club y ahora estaremos al frente del club el tiempo que se determine y podamos hacer cosas importantes".

Iker Losada

"En cuanto a Iker, la misma respuesta, hasta que se cierre el mercado está citado con el plantel como un jugador más y ya veremos su situación de aquí a final de plazo".

Qué perfil de centrocampista necesita el Betis

"En cuanto a Johnny como Guido, ambos se vendieron, al irse necesitamos jugadores de esas características, no sólo un nombre hace falta, sino un jugador que nos potencia el plantel".

"Los refuerzos están más o menos claros por los que se han ido, necesitamos un mediocampista, Antony u otro en esa banda, analizando de acuerdo a salidas de aquí a final del plazo".

Canteranos

"Creo que desde que estamos aquí, en los seis años hemos incorporado a muchos durante la pretemporada. Tanto Mawuli como Dani, Pablo y Ángel están y ya depende de ellos la capacidad que tengan de seguir progresando y una cosa es llegar y otro mantenerse. La proyección de cada uno ojalá sea la mejor para el club".

Champions

"El año pasado en Champions no pudimos clasificar porque había dos equipos jugando una competición y nosotros Conference. No se pudo y todos queremos dar un paso adelante, hay instituciones más poderosas pero el equipo ha ido en la senda correcta. El caso del Villarreal no jugó otras competiciones y partía con ventaja. No hay que confundir la ilusión con la realidad y tener ambición para dar un paso más adelante".

Cómo ve al Betis para 4 partidos en 13 días

"Siempre es difícil evaluarlo. Vamos a volver a jugar y creo que el equipo está preparado para jugar estos cuatro partidos y el 80% del año jugamos esta cantidad de partidos en estos tiempos y da más mérito cuando ocurre. Nos tocó ahora así y ya veremos si alternando jugadores o con un equipo base de acuerdo a los rendimientos individuales".