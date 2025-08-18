El Betis de Pellegrini arranca la Liga en Elche con la Champions en el horizonte

El Martínez Valero de Elche será el escenario de la primera versión oficial del Real Betis Balompié en el sexto año consecutivo de Manuel Pellegrini, en el que aspiran los verdiblancos a ir más allá y hablar sin miedo de la Champions League, una ilusión que cada vez más por el gasto en fichajes se torna en un objetivo alcanzable.

Para ello la primera prueba de la temporada será ante el recién ascendido conjunto ilicitano que dirige Eder Sarabia, un técnico con pasado verdiblanco en la etapa de Quique Setién y al que le gusta en demasía el juego de posición.

Esa será una de las claves del duelo para los de Pellegrini, yendo altos a la presión en salida rival para robar a pocos metros de la portería franjiverde y no permitirlos avanzar con el esférico en control.

Las lesiones, como indicó en la previa 'El Ingeniero' condicionan pero siempre hay que pensar en los disponibles, por lo que empezar el campeonato recordando que no está Isco sería un error. Así de claro fue también Manu Fajardo en la presentación de Deossa, recordando la importancia del rosarino en el esquema bético y destacándolo como el refuerzo idóneo antes que mirar al mercado: "La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta y tenemos jugadores en plantilla que se pueden adaptar, y si no estuviera Gio su vuelta sería un clamor. Tenemos una plantilla equilibrada, quedan días por delante y hay que dar valor al trabajo de la dirección deportiva y si a día de hoy no estuviera Gio sería un clamor popular su vuelta. Gio, Deossa, Riquelme y todos juntos vamos a revertir el infortunio de Isco". El colombiano nacido en Marmato no estará disponible hasta el parón FIFA.

Será como en el comienzo del curso pasado, el Betis de Giovani Lo Celso, aquel que con goles, jerarquía y dominio del tercio final del campo comande y canalice el ataque heliopolitano en Elche, tierra que la última vez que la pisaron los verdiblancos acabó con victoria pero con un palo muy duro con la lesión de un genio como Nabil Fekir. Aquel fatídico 24 de febrero de 2023 el francés se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda: "Yo quería… Yo sé que para mi rodilla no era bien seguir, ¿sabes? Pero en el campo quería ayudar al equipo para remontar. Y al final ganamos ese partido 2-3. Pero sabía que tenía algo grave", confesaría a la postre.

No ha de llegar, ni es el objetivo, a esos extremos el 10 de Rosario, pero sí que demuestra esa importancia que siempre ha tenido para Manuel Pellegrini la figura del mediapunta, como también reflexionaba Isco en L'Equipe hace unos meses: "El sistema que mejor valora a un 10 es el 4-2-3-1, tengo suerte, es el del Betis".

Lo Celso, Fornals y Altimira, claves del Betis en Elche

Este sexto Betis de Manuel Pellegrini, además de la figura de Lo Celso, guarda varios elementos para sobreponerse al mazazo del natural de Arroyo de la Miel, con Pablo Fornals como eje vertebrador del mediocentro del santiaguino. Parece que Sergi Altimira está recuperado y será titular, aunque no aguante los 90 minutos, podría debutar Mawuli, y tenga el equipo bético otro duelo liguero el próximo viernes. Las cosas de LaLiga, te adelantan un partido por coincidir con Europa League y juegas la primera jornada en lunes. Coherencia en estado puro.

Prescindiendo de la anotación sobre los horarios, ese mediocampo de Fornals, Altimira y Gio por delante, estará escudado atrás por Pau López, que le gana la batalla bajo palos a Álvaro Valles en el arranque liguero. Bellerín, Bartra, Natan y Junior -redebut oficial- serán los cuatro de la línea defensiva.

Con Rodrigo Riquelme cogiendo el testigo de Abde por lesión, es pronto aún para que el rosarino vuelque su cabeza hacia la derecha y encuentre a un nuevo fichaje, tal vez la vuelta de Antony, anhelada por Pellegrini, pero tendrá a uno de los jugadores más importantes de la plantilla de las trece barras, Aitor Ruibal, que nunca negocia un esfuerzo. Si el de Sallent no actúa de titular será seguramente porque esté Pablo García, un joven canterano que tiene a todo el beticismo loco por cómo siente el escudo y por lo que demuestra dentro del verde.

Delanteros hay varios, pero el importante inicia el curso tras su primera pretemporada como verdiblanco, Cucho Hernández. Debe ser uno de los máximos encargados de que este Betis, con el sello de Manuel Pellegrini, persiga una de las plazas que dan acceso a la Champions League. 'El Ingeniero' ha sido muy transparente, hace falta un pivote, un 5 y no está en el club, hay que acudir al mercado: "Necesitamos jugadores como Johnny y Guido".