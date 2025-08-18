Un buen Betis se marcha en ventaja al descanso tras una acción colectiva que terminó Ruibal (0-1)

El primer once de la temporada 2025/26 de Manuel Pellegrini contó finalmente con Sergi Altimira, que a pesar de ese edema en el sóleo pudo entrenar en las dos sesiones previas al duelo y estar junto a Fornals en la medular. Entre los elegidos también estuvo Ricardo Rodríguez, que le ganó la partida a Junior Firpo aunque su continuidad en el Real Betis Balompié no esté asegurada en este mercado veraniego.

Colgó el Martínez Valero de Elche, con demasiada agua en el verde, el cartel de no hay entradas para el estreno de los de Eder Sarabia ante el conjunto verdiblanco, que comenzó con la posesión dividida en un terreno de juego pesado y lento.

Fueron los franjiverdes quienes gozaron de mayor protagonismo con el balón en los compases iniciales, con un Betis muy junto en sus tres líneas en bloque medio y aprovechando los errores de recepción de los de Sarabia. Así recuperaría en el tercio final y le llegaría el balón a Lo Celso para ser objeto de falta, estrellando Cucho la misma en la barrera.

El Betis, muy atento en la recuperación, se pone por delante

Fue acto seguido, apenas a los diez minutos de partido, cuando Bellerín se proyectó por banda derecha para ceder atrás a Aitor Ruibal y regalarle una gran ocasión, pero el disparo salió mordido al centro y lo despejó Dituro a la esquina, teniendo problemas para atajar el posterior balón colgado.

Empezó a costarle al Elche resistir a las llegadas béticas hasta que, en una de las innumerables pérdidas por no renunciar nunca a su estilo de jugar con pases cortos por bajo y arriesgar, recuperó Pablo Fornals tras un forcejeo de Lo Celso.

El castellonense cedió a Cucho Hernández para que el cafetero dejara con clase para Roro Riquelme y este dejara a Aitor Ruibal frente a Matías Dituro. Regateó el canterano al veterano meta argentino y remató con su zurda sin que Bigas pudiera llegar.

En veinte minutos, los de Pellegrini se habían puesto por delante estando muy activos en la presión en salida y en las recuperaciones en la medular y en campo rival, otorgando al Elche la posesión del esférico sin que ésta volcara el juego hacia el área de Pau López, inédito en la primera media hora.

El siempre oportuno cooling break cambió el guion del acto inicial, ganando los de Sarabia muchos metros e intimidando los dominios béticos. Una buena jugada trenzada en el 38' en el costado zurdo acabó con un envío de Pedro Bigas y un remate desviado de Leo Petrot.

Los minutos fueron pasando, el descanso acercándose y, aunque el Elche inquietó y creo sensación de dominio, no supo traducirlo en oportunidades entre palos.