Movilidad
Ya se pueden reservar los aparcamientos para el primer partido del Betis en La Cartuja
El club sigue recomendando el uso del transporte público los días que los verdiblancos jueguen en casa
La plataforma de reservas de aparcamiento para los días de partido del Betis en el estadio de La Cartuja ya está disponible. Así lo ha dado a conocer el club verdiblanco y ya, desde este lunes, se pueden reservar de manera gratuita las 15.000 plazas dispuestas para los socios.
Aunque son plazas que no tienen coste, sí es necesario la reserva. Esta es una de las medidas incluida dentro del plan de movilidad implementado por el traslado del Betis al estadio de La Cartuja por las obras de remodelación del Benito Villamarín.
Mientras que duren las obras y el Betis juegue en La Cartuja, se han habilitado los aparcamientos P7 y P8, en los aledaños del estadio. Entre ellas destacan dos grandes bolsas en la bancada del río: una con 2.500 plazas con acceso por la SE-20 y otra con 1.500 plazas a través de la avenida Carlos III, donde también se ubicarán otros espacios de estacionamiento adicionales.
Además de estas plazas, el Betis ha llegado a un acuerdo con el parking de Torre Sevilla para permitir utilizar sus aparcamientos con una tarifa especial de 2 euros por 4 horas adicionales presentando el abono o la entrada de dicho partido y que se sumarán a las tres horas gratuitas que tenía de aparcamiento dicho enclave.
Ello también busca dividir la gran cantidad de gente que acude a los encuentros para que pueda pasar el día en el Centro Comercial Torre Sevilla o en los aledaños con parking garantizado por siete horas.
Aunque exista esta posibilidad, desde el club siguen animando a los aficionados a que elijan el transporte público para acudir a los partidos e, incluso, ha diseñado distintas rutas a pie para evitar las aglomeraciones vehiculares cada vez que los verdiblancos jueguen en casa.
- El Ayuntamiento de Sevilla descarta un pleno extraordinario en agosto para la aprobación definitiva del megaproyecto del Betis
- Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
- El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios
- Estas son las rutas a pie que detalla el Betis para acudir a La Cartuja los días de partido
- El Betis acuerda con Rayados de Monterrey el fichaje de Nelson Deossa
- Los aficionados del Betis podrán salir gratis del Estadio La Cartuja en lanzaderas de Tussam y Cercanías
- Estos son los cortes de tráfico que habrá en Sevilla por los partidos del Betis en La Cartuja
- Dónde ver gratis el Málaga CF - Real Betis del Trofeo Costa del Sol