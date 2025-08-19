Bartra: "Hemos tenido para hacer el 0-2 y matar el partido, en eso hay que mejorar"

El capitán del Real Betis Balompié, Marc Bartra, fue una de las voces verdiblancas encargadas de analizar el empate en Elche en el estreno liguero en el que el conjunto de Manuel Pellegrini regaló dos puntos tras desaprovechar varias ocasiones claras de gol y acabó encajando el 1-1 en una desaplicación defensiva con varios jugadores mirando justo después de una pausa de hidratación en el tramo final del encuentro en el Martínez Valero.

Habló Bartra en Betis TV sobre las llegadas béticas analizando ello como clave para entender el resultado final: "Creo que las ocasiones más claras, aparte de la del gol, hemos tenido tres o cuatro para matar el partido. Estoy orgulloso el trabajo que ha hecho el equipo sin balón, creo que todos, desde los de delante hasta los de atrás, en el sentido de que hemos sido un equipo ordenado, compacto... En esas recuperaciones hemos hecho daño, luego hemos tenido también para hacer el 0-2 y eso ha sido lo que hay que mejorar, el hecho de matar el partido, porque luego en el único tiro a puerta nos han hecho el empate".

El equipo del Betis posa antes del inicio del partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Elche FC y el Real Betis Balompié en el Martínez Valero. / Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

Bartra destaca el partido del Elche

"El Elche ha hecho un gran partido, sobre todo con balón. Es un equipo que te somete, que tiene la posesión de balón y nosotros nos hemos defendido ordenados, muy solidarios, con esa humildad. En algunas fases del partido, sí que es verdad, que si hubiéramos tenido más balón, hubiéramos dominado más. Aun así, las ocasiones han sido nuestras, ellos han tirado solo una vez a puerta, y matando con ese 0-2 hubiera significado ganarlo".

Siguió el capitán verdiblanco analizando al conjunto ilicitano: "Hemos venido a un campo de un equipo que el año pasado estaba acostumbrado a ganar casi todos los partidos, que quedó arriba y que era muy dominante en el juego, pero hemos merecido ganar por ocasiones. Al final, no ha podido ser, sumamos un punto y tenemos que hacerlo bueno en casa.

Por último, Bartra terminó expresando qué espera del Betis en la temporada: Tenemos que hacer que La Cartuja sea un fortín. Tengo muchas ganas de volver con la afición, que está con nosotros, y es un orgullo cuando hay comunión entre afición y equipo. Todo pasa por nosotros y que lo dejemos todo en el campo, creo que lo hemos dejado todo, y eso es un paso bueno para que sea un gran año. Creo que no hay que mirar más que al partido que viene, que es en casa y hay que ir a por todas. La experiencia me dice que hay que mirar solo al partido que viene, centrarse en el ahora e ir sumando puntos, ojalá de tres. Es lo que el Betis merece y queremos estar ahí arriba".