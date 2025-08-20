Disciplina cierra parte de una grada de La Cartuja para el partido del Betis contra el Alavés

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio de La Cartuja durante el partido que los verdiblancos disputarán este viernes, 22 de agosto, contra el Alavés.

El estreno de los béticos en La Cartuja se verá empañado por esta medida, que llega, según ha explicado el club en un comunicado, una vez completado el procedimiento abierto contra el Betis a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club, el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín.

El club puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos y presentó una denuncia por los "graves insultos" proferidos hacia los jugadores del Athletic Maroan Sannadi y Óscar de Marcos, y también a una periodista que estaba cubriendo el encuentro.

La sanción, apunta el club, se hará efectiva en el Estadio de La Cartuja este viernes, durante el encuentro frente al CD Alavés. El sector damnificado por el cierre ocupará unos 200 asientos, aunque por el momento, no se definido a qué grada afectará, ya que con la mudanza al estadio de La Cartuja, las gradas ahora son diferentes y también cambian los abonados. Los abonados afectados recibirán una comunicación por parte de la entidad.

El Real Betis Balompié, tal como hizo en su día con la denuncia ante la Policía de estos hechos, "reitera su condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".