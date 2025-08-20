Real Betis
Iker Losada jugará cedido en el Levante hasta final de temporada
El futbolista viajará a Valencia en las próximas horas después de que este miércoles haya entrenado con total normalidad a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini
EFE
El Real Betis y el Levante han alcanzado este miércoles un acuerdo para la cesión hasta final de la presente temporada del mediapunta Iker Losada al conjunto valenciano, sin cláusula de compra, pero con una opción preferencial para un posible traspaso, según informaron a EFE fuentes de la negociación.
Iker Losada, de 24 años y con contrato hasta junio de 2029, no participó en el partido del lunes en el campo del Elche, para el que sí fue convocado, y viajará a Valencia en las próximas horas después de que este miércoles haya entrenado con total normalidad a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini.
Hace un año, el Betis pagó unos dos millones de euros al Racing de Ferrol para fichar al atacante gallego, quien, en su única temporada en el club verdiblanco, disputó quince partidos (sin goles, una asistencia) antes de ser cedido en el mercado invernal al Celta, con el que participó en once encuentros y marcó un tanto.
