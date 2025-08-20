Mercado de verano
Nobel Mendy, cedido por el Betis al Rayo Vallecano
El club madrileño asegura que llega como cedido por una temporada
El defensa senegalés Nobel Mendy jugará esta temporada cedido por el Real Betis en el Rayo Vallecano, que el jueves volverá a competición europea en la última ronda previa de la Liga Conferencia, en la que se enfrenta al Neman bielorruso, anunciaron este miércoles ambos clubes.
Central izquierdo de 20 años y formado en el París FC, llegó a la cantera del club verdiblanco como cedido en el verano de 2023 y en su primera temporada el técnico chileno Manuel Pellegrini, ante los problemas de bajas en el centro de la zaga, le hizo debutar en enero de 2024 ante el Alavés en Mendizorroza en un partido de dieciseisavos de la Copa del Rey.
El Betis ejerció la opción de compra en junio del pasado año y Mendy acabó participando en cinco encuentros con el primer equipo, en la Liga Conferencia ante el Legia Varsovia y el Fiorentina, en Copa en un choque y en LaLiga ante el Atlético de Madrid y el Valencia.
Ahora espera dar un paso más en su evolución en el club de Vallecas, a cuya plantilla llega para reforzar el centro de la zaga del cuadro que dirige Íñigo Pérez.
