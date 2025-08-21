El Betis hace del estadio de La Cartuja su nueva 'casa' para las próximas dos temporadas

Mínimo dos temporadas estará el Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja, su 'casa' temporal mientras que se acometen las pertinentes reformas en el Benito Villamarín, cuya grada de Preferencia será demolida para dar comienzo a unas obras que remodelarán por completo el coliseo verdiblanco.

El traslado al recinto deportivo que comparten Sevilla y Santiponce no ha sido sencillo, puesto que la Isla de La Cartuja tiene deficiencias desde hace muchísimos años y sus accesos se cuentan sin que hagan falta todos los dedos de una mano.

Ese será uno de los problemas con los que tendrá que lidiar la entidad verdiblanca en cooperación con las instituciones públicas, Tussam y Renfe, para que la asistencia, en un estadio de mayor capacidad, no sufra una merma por los escasos accesos que presenta el nuevo campo de los béticos.

El Betis de Pellegrini, a hacer de La Cartuja su nueva casa

Algo que ayudará sin ningún tipo de duda a que el acomodamiento a La Cartuja sea más llevadero será la imagen que ofrezcan sobre el verde los de Manuel Pellegrini, que esta mañana han entrenado por vez primera en un tapete que presenta un aspecto inmejorable, como 'El Ingeniero' ha destacado ante los medios: "El césped teniendo un canchero como Benito es difícil que esté mal. Siempre impecable en el Villamarín, Luis del Sol, Rafael Gordillo y acá de la misma manera".

Ahí será donde de verdad se vea de qué pasta está hecho este Betis y a qué puede aspirar esta temporada, con la Champions en el horizonte aunque para estar en esos puestos de privilegios no se puedan dejar puntos en el tintero como en el Martínez Valero. Queda mercado y la dirección deportiva verdiblanca tiene mucho trabajo por delante.

Uno de los jugadores que justifican el pago de una entrada o la inversión de una alta cantidad de horas para acudir a La Cartuja es Antony, quien puede por completo cambiar la visión del conjunto de las trece barras en una campaña en la que regresa a la Europa League. "No he hablado con Antony, sabemos que estuvo muy bien con nosotros, quiere volver pero no depende de lo que uno quiera, depende del Manchester que tiene su pase", esbozaba el chileno ante los medios, sabedor de que la influencia del de Osasco en el Betis sería un gran paso hacia el crecimiento deportivo.

Vista general del estadio durante el entrenamiento del Real Betis en el estadio de La Cartuja el 21 de agosto de 2025. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Últimos preparativos en La Cartuja antes del debut liguero

Mientras esa negociación llega o no a buen puerto, ocurren salidas y llegadas -resta un delantero y un pivote y no se cansa de pedirlo Pellegrini- y se termina de confeccionar la plantilla, lo que también sufre modificaciones a cada hora son los interiores del estadio de La Cartuja, con una ingente cantidad de trabajadores esmerándose para que en unas 30 horas reluzca todo como nuevo y los inconvenientes sean mínimos para los aficionados verdiblancos.

Los asientos presentan buen estado, los accesos ultiman su preparación y el terreno de juego ya espera a que los jugadores crucen el túnel y suene por primera vez el himno del Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja.

El Deportivo Alavés, rival que no perdido ante los heliopolitanos en sus últimos cinco partidos, será el primero en comprobar la nueva casa de la entidad de las trece barras, que sueña con hacer de este enclave un nuevo Benito Villamarín a la espera de que las obras avancen en el menor tiempo posible. "Tendremos el mismo ambiente aquí que allá con una hinchada muy pasional y aunque no estemos en el Villamarín estoy seguro de que el ambiente va a ser el mismo aunque haya alguna incomodidad al inicio", palabras de Manuel Pellegrini.