Pellegrini: "Esperemos que el plantel esté equilibrado al final del mercado"

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cartuja justo después del primer entrenamiento del Real Betis Balompié en dicho terreno de juego, donde este viernes debutará como local ante el Deportivo Alavés, rival al que no vence desde 2022, con tres derrotas y dos empates.

La nota positiva de la última sesión fue el regreso de Sergi Altimira, que supera su edema en el sóleo y será de la partida.

Qué espera del debut en La Cartuja

"Primer partido que vamos a jugar fuera del Benito Villamarín como local. La Cartuja nos trae buenos recuerdos por la victoria en la Copa del Rey, es un estadio de mucha categoría. Estoy tranquilo, con la conciencia y la importancia de sumar de local e ir acostumbrándonos al campo".

Diego Llorente entrena pero no irá citado

"El caso de Diego Llorente está recién comenzando son cuatro partidos los que tenemos en trece días y es difícil que alguno de los lesionados pueda estar. Veremos cómo evoluciona para la próxima semana y mientras antes se incorpore será mejor".

Césped de La Cartuja, impecable

"El césped creo que teniendo un canchero como es Benito es difícil que esté mal, siempre está impecable en el Villamarín, Luis del Sol, Rafael Gordillo y acá de la misma manera".

Cómo ve La Cartuja

"Lo veo positivo, hay que remodelar el Benito Villamarín y ya conocemos cómo es el hincha del Betis. Tendremos el mismo ambiente aquí que allá con una hinchada muy pasional y aunque no estemos allí estoy seguro que el ambiente va a ser el mismo aunque haya alguna incomodidad al inicio".

Alavés

"El Alavés es un rival difícil como todos en LaLiga y al técnico lo conozco mucho y sé cómo trabaja los equipos, el Chacho Coudet tiene una línea definida, es bastante directo y tendremos que hacer un buen partido".

Posesión baja del Betis en Elche

"Sí, yo creo que es absolutamente normal en el primer partido temporada con 40 grados y un equipo que la posesión la tuvo entre arquero y centrales y no nos hicieron mucho daño y la posesión hay que tenerla en ciertas zonas y ver qué provocas. Si eso no nos hubiera hecho crear ocasiones podríamos cuestionar la posesión, pero cuando las hicimos (ocasiones) y llegaron una vez no creo que fuera un problema la posesión".

Cucho, ambición de la Champions

"Es la sexta temporada mía acá en el Betis y en las cinco anteriores fueron los mismos. Primero hay que ganar el campeonato, si no la Champions o Europa y cada semana vas demostrando para qué estás capacitado a llegar".

Vuelta de Antony

"No he hablado con Antony, sabemos que estuvo muy bien con nosotros, quiere volver pero no depende de lo que uno quiera, depende del Manchester".

Inicio de la temporada

"Creo que por distintas circunstancias las 38 fechas son difíciles. En algunas influye la pretemporada, partidos a mitad de semana, parones y todos los rivales son difíciles. La localía es importante y las circunstancias son difíciles y hay que estar preparado mentalmente. Dos o tres balones definen un partido".

Deossa y confección de la plantilla al término del mercado

"Espero que de aquí a que termine el plazo de salidas y llegadas tengamos un plantel potencialmente de acuerdo a las necesidades y ambición del club. El hecho de clasificar cinco veces nos hace buscar como mínimo esos objetivos y esperemos que esté equilibrado el plantel de aquí al final de mercado con la plantilla que tengamos".

Cómo ve al Betis sin Isco y Antony

"Bueno es un tema largo con muchas aristas, sin lugar a dudas Isco y Antony marcaron una diferencia la temporada pasada, hemos jugado sin ellos y hemos ganado y reitero que los disponibles son los que tienen que sacar el próximo partido adelante y veremos al término del mercado el plantel".

Posible sustituto de Lo Celso sin estar Isco

"Vamos a esperar que Gio esté, no se lesione y no le pase nada, tenemos a Dani Pérez, a Iván Corralejo, podemos como el año pasado buscar solución con dos puntas y son cosas que podrían suceder pero está Gio Lo Celso que es muy importante para nosotros".

Mercado, cierre con ligas comenzadas

"Voy a contestar lo mismo, no hay ninguna razón lógica para que el mercado siga abierto tras comenzar el campeonato. Hay 50 días entre el final de uno y el inicio de otro para definir los planteles. Estas tres semanas me parece que es una aberración tanto para bien como para mal y desde el comienzo habría que saber con qué plantel vas a contar".