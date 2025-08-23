Así sonó el himno del Betis ante el Alavés por primera vez en La Cartuja

Volvió el Real Betis Balompié a jugar como local en Sevilla tres meses después y sonó su himno, aunque no lo hizo en el Benito Villamarín, resonó en el estadio de La Cartuja con los 54646 espectadores que coparon las gradas del recinto deportivo.

Seguramente, al inicio del encuentro contra el Deportivo Alavés hubiera menos aficionados en las gradas, puesto que los exteriores al estadio dejaban claro en una simple panorámica el atasco que había formado en las vías aledañas y la de personas que aún quedaban fuera del campo.

Ello no le impidió rugir con fuerza en La Cartuja y llevar al Betis en volandas tras unos prolegómenos con los habituales juego de luces que suelen acompañar a los momentos previos al comienzo de un partido y al himno del equipo local.

El conjunto de Manuel Pellegrini ganaría a los de Eduardo Coudet por la mínima con un gol de Giovani Lo Celso en la primera mitad tras recoger un rechace en el área pequeña provocado por un cabezazo de Cucho que iba a la portería de Sivera. No sólo esa ocasión generó un equipo verdiblanco que pudo aumentar el marcador en varias llegadas quedándose a la finalización corto el marcador aunque igualmente válido para conseguir la victoria.

Fue el propio técnico bonaerense del Alavés, Coudet, quien analizaría el partido a la postre y hablaría sobre el ambiente vivido en La Cartuja.

"El ambiente fue lindo para jugar al fútbol"

Reconoció el preparador argentino que quiso sorprender al Betis de inicio y aprovechar esos primeros minutos de partido hasta que el público terminara de conectar con sus jugadores: "De arranque subimos mucho la línea para generar y golpear primero, y lo hicimos, y después en cuanto al ambiente creo que este estadio ha cambiado mucho con el tema de salir las pistas. El ambiente ha sido muy bueno, lindo para jugar al fútbol, pero cuando perdés te olvidás un poco del ambiente y lo de afuera. Pero vuelvo a decir que a pesar de todo, creo que lo podemos hacer mejor y estar en los partidos hasta el final para hacer sufrir como hoy a un Betis que tiene una gran plantilla y tantos jugadores de jerarquía y buen pie. Nos puede dejar como positivo que si corregimos un par de cosas nos podemos hacer fuertes fuera de casa".

Eduardo Coudet, entrenador del Deportivo Alavés, gesticula durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Deportivo Alavés en el estadio La Cartuja. / oaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Cómo ha visto al Betis de Pellegrini

Uno de los mentores de Eduardo Coudet es precisamente Manuel Pellegrini: "Bueno, a Manuel siempre lo veo bien, esa es la verdad y después creo y lo hablábamos en la previa que intentamos jugar y tener la pelota y generar. Como dije anteriormente, a pesar de querer igualar la tenencia y las llegadas, necesitamos un poco más para neutralizar a un equipo como el Betis que tiene buenos jugadores y nos vamos a enfrentar a más así en una Liga muy pareja. La intención estuvo siempre con la tenencia de la pelota pero es un equipo que juega bien y estuvimos imprecisos además en la circulación y contra equipos de jerarquía como este te puede penalizar como ocurrió".