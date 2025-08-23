Las notas de los jugadores del Betis ante el Alavés

Los primeros tres puntos conseguidos esta temporada por el Real Betis Balompié le sirven para estrenarse con victoria en su nueva casa, La Cartuja, y dormir como líder circunstancial en la tabla clasificatoria de LaLiga EA Sports.

Un partido correcto de los de Manuel Pellegrini que pudo pasar al notable e incluso al sobresaliente si esa falta de efectividad de cara a puerta -dispuso de numerosas ocasiones de peligro- hubieran acabado en el marco de Sivera, que realizó un gran partido bajo palos siendo por muchos momentos el mejor del Deportivo Alavés.

Pau López, seguro en el arco verdiblanco, desbarató la ocasión de Guridi nada más comenzar el encuentro y aportó la templanza y seguridad necesaria que faltaba en el Betis en dicha demarcación. Tras esa acción, los del chileno se pusieron el mono de trabajo y empezaron a jugar, sin dominar la posesión, y a llegar a los dominios rivales hasta que Gio Lo Celso abrió la lata en un rechace. Las tuvo de variados colores el Betis, pero entre Sivera y la falta de acierto, 1-0 y victoria para empezar a construir el camino.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(7) Manuel Pellegrini: buen estreno del Betis en La Cartuja. Ante la inminente venta de Ricardo puso a Junior de titular y estuvo correcto y en los cambios el chileno apostó pronto por Pablo para darle más mordiente al equipo. Portería a cero y victoria con cambios circunstanciales como el de Valentín Gómez. No cesa 'El Ingeniero' de pedir los refuerzos que necesita para ir a más.

Titulares

(7) Pau López: al contrario que en Elche se mostró muy seguro bajo palos con una capital parada en el inicio a Guridi y ofreció fiabilidad en el juego de pies. Portería a cero.

(8) Héctor Bellerín: mejoró las muy buenas sensaciones que dejó en el Martínez Valero. Llegó a línea de fondo, ayudó a Aitor, se entendió con sus compañeros y ha quitado de la mente de casi todo el mundo la necesidad de reforzar su demarcación. Mejor atrás que en el estreno liguero.

(7) Marc Bartra: grandísima primera mitad para barrer por completo cualquier acción de peligro del Alavés, quedándole fuerzas para ir a balones divididos en la segunda cuando Natan había saltado de zona. Es el líder de la zaga y titular indiscutible.

(6) Natan de Souza: Tuvo problemas a la hora de replegar y correr hacia atrás en parte del encuentro, pero cuando el Alavés más lo buscó en los instantes finales se mantuvo sereno para disipar cualquier opción de peligro.

(6) Junior Firpo: debutó dejando un gran sabor de boca. Entiende el juego del equipo, sabe trazar diagonales interiores para romper y dar espacio a Riquelme, sorprende por fuera, tiene tensión en los centros. Hay un mundo entre Ricardo y él, y el suizo estuvo aseado. Cuando gane en el plano físico será más trascendente para el juego ofensivo del Betis.

(9) Sergi Altimira: un edema en el sóleo en la recta final de la pretemporada no le impidió estar en Elche y rayar a un buen nivel. De buen a gran nivel pasó en sólo cuatro días. Exhibición en La Cartuja: acierto altísimo en el pase, aclarando jugadas, siendo el primero en ir a recuperar, hasta quince le computan en las estadísticas, y quedándole gasolina para ser el motor del equipo. Cada día más consagrado en la élite y más indispensable en el Betis.

(6) Pablo Fornals: ha empezado la temporada con constancia en su juego y con sacrificio, no queriéndose complicar y aclarando fácil cuando tiene el balón en los pies. Jugando con Altimira debe ser quien conecte con Lo Celso.

(7) Aitor Ruibal: todavía sigue corriendo por La Cartuja. Ponerlo cerca de gol no hace más que reflejar que quien una vez fue delantero lleva ese olfato en la sangre, y está entendiendo muy bien por dónde aparecer cuando le habilita espacios Cucho para sorprender desde la derecha. No anotó, pero generó peligro. En la resta, como un defensa más.

(8) Giovani Lo Celso: quedará en su memoria que tuvo el honor de hacer el primer gol del Betis en su mudanza a La Cartuja dándole al equipo los primeros tres puntos de la temporada. El tanto, aprovechando un rechace y estando en el lugar oportuno, fue un reflejo de su partido, moviéndose entre líneas, echándose al equipo a su espalda y siendo el faro que tanto le hace falta al conjunto verdiblanco.

(6) Roro Riquelme: fuegos de artificio combinado con dosis de jugón que no fueron a más. El Betis se activó más por la banda derecha y no tuvo demasiada incidencia en el ataque. Debe aprovechar estos partidos para ponérselo difícil a Abde a su regreso, un jugador con cualidades muy diferentes a él. Irá a más con el paso de la temporada.

(6) Cucho Hernández: la definición de Elche se podría calcar. Tuvo el gol en un cabezazo y no halló portería pero lo aprovechó Lo Celso, y en el que tuvo minutos después el balón salió lamiendo el palo tras anticiparse a Sivera. Activo, mueve al equipo, que no es poco y es importante, pero debe encontrar pronto su cita con el gol.

Suplentes

(7) Pablo García: aunque queden operaciones por cerrar, ser el primer jugador de refresco de Manuel Pellegrini por encima de compañeros mucho más vigentes habla muy bien del nivel que atraviesa el canterano. Salió y no se escondió para brillar con Lo Celso y levantar a los béticos, tuvo un golazo en un gran disparo desde la frontal y se animó al final a inventarse una jugada personal que se perdió por el lateral de la red. Mucho más peligroso que Rodrigo Riquelme y pidiendo un hueco en el once.

(5) Ricardo Rodríguez: estuvo cumplidor en el que seguramente haya sido su último servicio al Betis, que tiene a un lateral prácticamente firmado y su salida se antoja indispensable para finalizar la remodelación al completo de una demarcación criticada la pasada temporada. Quizás llegara en su momento algo tarde para jugar en España, pero su oficio y sacrificio está fuera de dudas. Peligroso ese codo que sacó en un duelo aéreo con Facundo Garcés.

(5) Cédric Bakambu: peleón y pidiendo paso. Sabe que el club quiere firmar a un delantero y parece que el congoleño se va a quedar en principio, por lo que ya se ha puesto las pilas para complicarle el puesto a Cucho. Tuvo el gol en una picadita que se topó con el travesaño.

(Sc) Valentín Gómez: su debut con el Betis llegó en una demarcación inesperada, ya que su compatriota Lo Celso estaba fundido y con amarilla y salió por él, jugando por delante de la línea defensiva. Dijo Pellegrini al término del encuentro que fue algo circunstancial ante la ausencia de un recambio puro.