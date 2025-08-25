Un estreno muy esperado y dos jugadores que ultiman su vuelta

El Real Betis Balompié regresó este lunes a los entrenamientos después de descansar el fin de semana tras vencer al Deportivo Alavés el pasado viernes en el estreno en La Cartuja como local del conjunto verdiblanco.

Fue un partido ante los babazorros con diversas ocasiones de peligro para que la renta final de 1-0 con el tanto de Gio Lo Celso hubiera sido mucho más amplia.

Le quitó hierro al respecto Manuel Pellegrini y aclaró que seguramente sea por esta consecución de partidos y por ser el inicio de temporada, a la par que se mostró satisfecho por el funcionamiento colectivo y por dejar la portería a cero: "Tuvimos portería en blanco y ocasiones claras para hacer el segundo ante un equipo difícil y no cometimos errores. En términos generales quedé muy contento con el funcionamiento colectivo y creamos varias más que el rival".

Análisis hecho, al Betis le toca ahora centrarse en el encuentro adelantado correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports que coincidirá con la primera jornada de Europa League a finales de septiembre. Se verá las caras con el Celta de Vigo, el otro equipo que juega la misma competición continental y el duelo será este miércoles en Balaídos, donde el chileno puede presentar variaciones respecto a los dos primeros onces del año, calcados a excepción de Junior por Ricardo en el más reciente.

Pau López y Junior, las ausencias destacadas

El primer entrenamiento de la semana en el Betis tuvo como principales ausencias a Pau López y Junior Firpo. El meta catalán tiene una contusión en la rodilla y es duda para el duelo contra el Celta de Vigo aunque debería estar bajo palos. Si no llegara, Álvaro Valles está preparado para suplirlo.

Además de Pau López, el canterano que redebutó el pasado viernes en La Cartuja contra el Alavés, ha sido baja y se ha quedado en el gimnasio gestionando cargas, algo que no le impedirá el miércoles estar disponible en Balaídos. Mientras que siga Ricardo Rodríguez, puede darle descanso igualmente.

Frente a Celta o Athletic aparecerán nuevas caras

Algo a lo que casi se le puede dar seguridad es que Manuel Pellegrini tendrá que rotar el miércoles en Vigo (21:00 horas) o el próximo domingo contra el Athletic Club en casa, ya que la cercanía de ambos partidos invita a pensar que serán algunos los que no aparezcan en los cuatro inicios de temporada.

Esta mañana el entrenamiento ha contado con una gran novedad respecto a los lesionados, puesto que Abde Ezzalzouli e Isco Alarcón siguen sin estar presentes, pero sí se ha estrenado Nelson Deossa.

Respecto al cafetero, en su primer entrenamiento con el Betis, todavía es muy pronto para verlo en acción. El grupo lo recibió con un pasillito tras la charla de Manuel Pellegrini, por el que también desfilaron Ricardo Rodríguez y Sergi Altimira, ambos tras cumplir 33 y 24, respectivamente.

Diego Llorente y Marc Roca se acercan a su regreso

Al margen de Deossa, los que ya sí se van incorporando son Diego Llorente y Marc Roca, que afinan su puesto a punto y su vuelta, pero antes del parón internacional se antoja complicado verlos, si acaso el central madrileño es quien guarda más opciones.

Seis canteranos en el inicio semanal

Además de los jugadores con dorsal de filial pero asiduos al primer equipo como Ángel Ortiz y Pablo García, el resto de la nómina de canteranos en el entrenamiento matinal de este lunes la conformaron Carlos de Roa, Gnangoro Bouaré, Moha Hamdoune, Dani Pérez, Mawuli Mensah e Iván Corralejo.