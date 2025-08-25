La mitad de los aparcamientos reservados por los béticos con antelación en la Cartuja se quedaron vacíos

El estadio La Cartuja pasó la primera prueba de fuego como casa del Betis con aprobado. El plan de movilidad diseñado por el club verdiblanco junto al Ayuntamiento de Sevilla permitió que más de 54.000 espectadores llegaran y salieran del recinto -y de la isla- sin demasiados apuros. Los únicos lunares fueron las largas esperas en alguna parada de Tussam a la salida y colas en las calles del entorno, tanto del campo como de las zonas de aparcamientos.

El conjunto bético ha celebrado este lunes el éxito del plan ofreciendo cifras sobre cómo sus aficionados se desplazaron al campo y ha advertido a los mismos sobre la responsabilidad con la reserva de los aparcamientos. La mitad se quedaron vacíos.

Todas las plazas de las zonas P7 y P8, gestionadas por el Estadio La Cartuja, fueron reservadas en su totalidad en los días previos al encuentro, si bien únicamente fueron ocupadas por 2.706 vehículos (732 en la P7 Norte, 731 en la P7 Sur, y 1.131 en la P8), en torno a un 50% de los tiques emitidos. En este sentido, el Real Betis ha pedido a todos los aficionados "responsabilidad en el uso de estas plazas y que sólo se lleve a cabo la reserva en el caso de que vaya a ser utilizada".

El plan de movilidad también incluía una amplia zona de estacionamiento de 3.000 plazas, ubicada junto al rocódromo, en la zona sur del estadio, para motocicletas, bicicletas y patinetes. "El tráfico quedó normalizado en todas las vías de La Cartuja una hora después de la finalización del partido", ha destacado el club.

Más de 7.000 aficionados fueron en transporte público

Más de 10.000 aficionados béticos realizaron sus traslados haciendo uso del servicio público de autobuses, con ampliación de sus líneas regulares, lanzaderas y la vuelta gratuita gracias al convenio de colaboración firmado por el Real Betis y TUSSAM. De este número, 5.610 personas volvieron a sus destinos en 11 vehículos de la línea C1 (1.280 viajeros); 10 de la línea C2 (1.150 viajeros); y 8 de la línea 2 (900 viajeros), además del servicio de lanzaderas, también gratuitas a la vuelta, con 14 vehículos entre el estadio y Blas Infante (1.540 viajeros), 4 con destino a Sevilla Este (440 viajeros) y 3 hacia el Puente de la Barqueta (300 viajeros).

El tren fue otra de las vías que también utilizaron los aficionados béticos para acudir a La Cartuja, un servicio también reforzado gracias al convenio de colaboración firmado por el Club con RENFE y sin coste alguno en los trayectos de vuelta. 2.000 aficionados se desplazaron en la línea C-2, entre Sevilla-Santa Justa y Estadio, con parada intermedia en San Jerónimo. La amplia mayoría de aficionados se desplazaron en los trenes que partieron a las 18:13, 19:10, 19:40 y 20:30 horas.

Al término del partido, 2.500 aficionados realizaron el trayecto hasta Sevilla-Santa Justa de forma gratuita como parte del convenio de colaboración. 800 aficionados conectaron con la línea C-1 desde Santa Justa en dirección Utrera (con paradas en San Bernardo, Virgen del Rocío, Jardines de Hércules, Bellavista, Dos Hermanas, Cantaelgallo y fin de trayecto en Utrera), mientras que 180 lo hicieron hacia Lora del Río (con parada en La Rinconada, El Cáñamo, Brenes, Cantillana, Los Rosales, Guadajoz y Lora del Río).

Muchos aficionados también se desplazaron en los 110 autobuses organizados por las peñas béticas, procedentes de 69 municipios (provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Badajoz y Cáceres) y que contaban con espacio de estacionamiento específico junto al estadio.

El Real Betis también habilitó un punto de encuentro para aficionados "con una masiva acogida". De hecho, esta zona tendrá continuidad para el encuentro del próximo domingo ante el Athletic Club con la ampliación de puntos de venta. Permanecerá abierta entre las 16:00 y el inicio del partido (19:00 horas) y abrirá de nuevo al término del choque durante una hora.

El plan de movilidad diseñado

Para facilitar el desplazamiento de los aficionados béticos al estadio, se establecieron diferentes bolsas de aparcamiento, tantos los de la bancada en la zona de la avenida Carlos III como los del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, con unas 15.000 plazas. En Tussam hubo un refuerzo de las líneas 2, C1 y C2 tanto antes como después del partido, y también se diseñaron lanzaderas especiales.

En Renfe, se llegó a un acuerdo para que el Cercanías sirviera de enlace sobre todo con Santa Justa, el metro y el área metropolitana. Incluso con gratuidad para marcharse de La Cartuja. Igualmente, se colocó una parada de taxi en la calle Américo Vespucio y una de VTC en el Camino de los Descubrimientos. O aparcamientos para motos, bicicletas y patinetes.

En definitiva, hasta diez formas diferentes de llegar al estadio de la Cartuja: andando, en moto, en patinete, en bicicleta, en autobús-lanzadera gratuito, en autobús circular, en taxi, en VTC, en coche privado y en tren.