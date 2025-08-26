Pellegrini pide consistencia en el medio: "Veremos si viene un refuerzo"

El Real Betis Balompié entrenó este martes con la principal baja de Pau López, con una contusión en la rodilla que se hizo el pasado viernes en el duelo contra el Alavés.

Sí recuperó Manuel Pellegrini a Junior Firpo, que podrá ir a Vigo para jugar contra el Celta y sobre las claves en Balaídos habló 'El Ingeniero'.

Celta de Vigo, bajas contra el próximo rival

"Como un partido muy difícil como todos en LaLiga, de visita contra un rival directo nuestro y será un partido muy competido. El Celta tiene un técnico desde hace tiempo y conoce virtudes y defectos, pero estoy seguro que independiente que hubiera ganado los dos vamos a jugar contra uno muy difícil".

Confirmó Pellegrini que ni Pau, ni Llorente, ni Roca ni Deossa irán convocados: "Ninguno va a estar en la convocatoria, no están en condiciones. Los tiempos no cambian mucho y luego viene un parón, así que para mañana ninguno de ellos".

Pellegrini sobre el refuerzo de un pivote

"No saqué el nombre de Guido, son todo especulaciones. Mencioné que hacía falta consistencia y un jugador y veremos si puede venir un jugador. Sergi se está acomodando (pivote defensivo) a esa función y Pablo (Fornals) también. A medida que van jugando como todos progresan, pero no es un problema de un jugador sino de una función teniendo tres competiciones".

Racha ganadora tras Vigo la temporada pasada

"Le cambio lo del año pasado por ganar en Vigo y luego las otras diez victorias. Pasa lo que es el fútbol, por eso es la actividad más popular del mundo, hay muchos partidos muy completos y luego en 2 o 3 minutos nos dieron la vuelta y al final en un autogol nos ganaron. No creo que haya sido ese el momento que nos hizo cambiar, y después dije que no habia que cambiar nada, por son esos motivos los que hay que analizar ni cambiar el sistema por perder un partido".

Efectivos para tres competiciones

"Voy a repetir una opinión. Los días jueves pasan factura en laLiga y el gran mérito ha sido competir en Europa sin dejar LaLiga de lado, y si llega a la final y la pierde no le sirve de nada si no compite en liga y el gran mérito ha sido jugar Europa y estar vivos en Liga, y para ello rotaciones y momentos mejores o peores y mientras más plantel tenga más posibilidades de hacer rotaciones y se estructuran de acuerdo a realidad económica y cada uno como técnico quiere tener el mejor plantel posible para competir en todas las competiciones".

Eficacia de cara a gol

"Normalmente a principio de temporada no tenemos la finura técnica y ocurre cuando el equipo está más rodado pero tampoco es fácil marcar la diferencia de dos o tres goles y LaLiga es pareja y uno tiene que hacer su fútbol para ganar y convertir la mayor cantidad que pueda. Lo importante primero crear y luego convertir".

Rotaciones

"Tenemos una cantidad de lesionados importantes, cuatro en el banco y no se pueden hacer muchas rotaciones y de viernes a miércoles hay tiempo para recuperar y no es como de jueves a domingo cuando además viajas por Europa y llegas viernes. Mañana colocaremos en el once a los mejores".

Qué le pide Pellegrini a la dirección deportiva

"Veo con Manu alternativas pero puedo dar 10 nombres y no estar capacitados para traerlos".

Nivel de Bellerín

"En cuanto a Héctor tuvo una temporada complicada con una lesión larga que no le permitió llegar a su nivel. El currículum suyo es amplio, lo compró el Arsenal, tiene mucha entrega y si está a punto es muy importante para nosotros y lo tenemos cubierto con Ángel y también Aitor lo puede suplir. Salen muchos nombres pero la posición está cubierta como el lateral izquierdo".

"Antony es una especulación, sabemos la importancia que tuvo, ojalá pueda llegar pero nada más".

Rumores laterales

"Yo no especularía en la posición y veremos a fin o principios de mes quién se va y por supuesto, derecho o izquierdo si se va nos quedamos sin posición cubierta, pero no es prioritario en la confirmación del plantel".

Valles y Adrián

"Vamos a ver mañana quién es titular, ha tenido más trascendencia los dos, Pau y Valles y jugaron toda la pretemporada porque teníamos que ver sus rendimientos, pero Adrián nos sigue aportando muchísimo y veremos mañana cuál es titular".