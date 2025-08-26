El objetivo de Pellegrini en la Europa League: "Clasificar, si es entre los ocho primeros, fenomenal"

El Real Betis Balompié conocerá este próximo viernes 29 de agosto a sus ocho rivales de la liguilla de Europa League en el sorteo en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

A esta hora son 17 los equipos que tienen sellado su concurso -tres más esta noche con los perdedores del playoff de Champions, otros cuatro del mismo playoff el miércoles y 12 de los ganadores del homónimo de Europa League- en esta edición por el viejo continente, con el conjunto de Manuel Pellegrini entre ellos, motivo por el que fue preguntado en la rueda de prensa previa al Celta - Betis que se jugará en Balaídos este miércoles, adelantado de la jornada 6 al coincidir con la primera de la liguilla europea.

Rotaciones, clave para aguantar en Liga y en Europa

Para 'El Ingeniero' una de las claves que siempre realza de su Betis desde que llegó es el hecho de no haberse caído en Liga por estar participando en competiciones europeas: "Los días jueves pasan factura en laLiga y el gran mérito ha sido competir en Europa sin dejar LaLiga de lado, y si llega a la final y la pierde no le sirve de nada si no compite en Liga. El gran mérito estos años en el Betis ha sido jugar Europa y estar vivos en Liga, y para ello hay que hacer rotaciones y pasamos por momentos mejores o peores y mientras más plantel tenga más posibilidades de hacer rotaciones. Las plantillas se estructuran de acuerdo a realidad económica y cada uno como técnico quiere tener el mejor plantel posible para competir en todas las competiciones".

Sobre esas rotaciones necesarias, Manuel Pellegrini dejó claro que no hay problema por jugar durante un periodo concreto jueves, domingo, jueves y domingo para los futbolistas, pero a la larga el desgaste baja mucho su rendimiento y por ello es importante la competencia y el descanso: "Ya dije lo que pienso en cuanto a las rotaciones, lo importante es tener un plantel que te permita estar haciendo rotaciones, porque no hay ningún problema en jugar domingo y jueves, lo pueden hacer los mismos once, pero cuando eso lo tienes que hacer durante tres meses, los que no han jugado están con poco fútbol y los que han jugado están fundidos".

La visión de Pellegrini para la fase de liga de Europa League

"Vamos a seguir rotando, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, de acuerdo a los rendimientos, eso es lo que hemos tratado de hacer los años anteriores y vamos a intentarlo hacer también este año, con el mismo objetivo que tuvimos en la Conference el año pasado: ya lo dije, el objetivo en la Europa League es clasificarnos, si clasificamos entre los ocho primeros, fenomenal, si no lo hacemos y tenemos que jugar un partido de ida y vuelta, tampoco pasa nada. Lo importante es tener un nivel para demostrar que uno está capacitado para jugar en Europa. Eso como digo, siempre está relacionado con el plantel que uno pueda establecer para cada una de las competiciones".