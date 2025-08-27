El Betis de Lo Celso quiere seguir invicto en Balaídos en el debut de Valles bajo palos

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini tendrá por delante este miércoles en Balaídos un importante partido ante el Celta, a priori, un rival directo por los puestos europeos.

El encuentro de la pasada temporada en Vigo pudo terminar con un resultado positivo para los béticos tras marcharse 0-2 al descanso en el estreno goleador de Antony tras llegar desde el Manchester United -debutó contra el Athletic- y perdonar en varias ocasiones con balones a los palos. Los de Claudio Giráldez son una de las bestias negras de las últimas campañas, no logrando vencer a domicilio desde 2021 en la primera temporada del chileno al frente del banquillo verdiblanco.

Hoy, la vuelta del de Osasco copa todos los medios de comunicación y las conversaciones de los aficionados del Betis, a sabiendas de la importancia de su regreso en cuanto al impacto deportivo que podría darle a los de Manuel Pellegrini, otro que también lo pidió en la previa del Celta por segunda vez en la campaña: "Antony es una especulación, sabemos la importancia que tuvo, ojalá pueda llegar pero nada más".

Mientras se dilucida el asunto del brasileño con el United, el Betis y las exigencias del jugador, los pupilos del santiaguino se miden a un conjunto celeste que no ha ganado en sus dos compromisos iniciales en LaLiga, pero que ello no tiene que motivar ni propiciar una relajación por los béticos. Así lo explicó 'El Ingeniero': "El del Celta lo valoro como un partido muy difícil como todos en LaLiga, de visita contra un rival directo nuestro y será un partido muy competido. El Celta tiene un técnico desde hace tiempo y conoce virtudes y defectos, pero estoy seguro que independiente que hubiera ganado los dos vamos a jugar contra uno muy difícil".

Álvaro Valles y Adrián San Miguel, durante el entrenamiento del Betis con Toni Doblas, entrenador de porteros / El Correo

Pau, principal baja contra el Celta

Aunque los datos no favorezcan al Betis en Vigo y Pau López no pueda llegar tras caer lesionado por una contusión en la rodilla ante el Alavés, Pellegrini cuenta con un jugador que está empezando a coger ritmo e importancia como es Giovani Lo Celso, que llega al duelo escudado por un gran Sergi Altimira y un siempre trabajador Pablo Fornals, indispensable en la medular como el de Cardedeu. Los tres son el motor del equipo heliopolitano.

Bajo palos, la citada baja del gerundense hará que Álvaro Valles se ponga los guantes por primera vez en partido oficial con el conjunto verdiblanco tras su regreso a una entidad en la que estuvo en su etapa formativa y con la que será titular contra el Celta y seguramente frente al Athletic el próximo domingo.

Alineación probable del Real Betis Balompié en Vigo contra el Celta Real Betis Balompié: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Pablo García; y Cucho.

Posibles cambios en defensa

Algunas de las dudas del once de Pellegrini pueden venir en defensa, ya que puede gestionar la alta carga de minutos de Bellerín, lo ha jugado todo, y dar entrada a Ángel Ortiz, como tomar la misma decisión con alguno de los centrales, Marc Bartra o Natan, para que Valentín Gómez empiece como titular. No queda el carril zurdo exento de alternativas para el chileno, ya que tras confirmar el entorno de Ricardo Rodríguez su decisión de quedarse y después de escuchar al santiaguino, su continuidad parece en estos momentos más cerca que su desvinculación. El suizo podría entrar por Junior Firpo y que el canterano volviera a ser titular en casa contra los leones.

Sin rastro de cambios en la medular, Altimira, Fornals y Lo Celso son fijos y no tienen recambio, donde puede estar la otra modificación respecto al Alavés es en uno de los costados con la inclusión de Pablo García por Aitor Ruibal o Rodrigo Riquelme, siendo más probable que descanse el madrileño antes que el de Sallent. En punta tiene el Betis a Cucho Hernández mientras que los futuros de Bakambu y Chimy Ávila son una incógnita.

El extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá el duelo entre Celta de Vigo y Real Betis Balompié a partir de las 21:00 en Balaídos, asistido en por el asturiano Pablo González Fuertes en el VAR, partido retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).