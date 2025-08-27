Las notas de los jugadores del Betis ante el Celta en Vigo

El Real Betis Balompié no fue capaz de pasar del empate en Balaídos en un partido gris que mostró dos caras diferenciadas con una primera de inicio siendo competitivo con los titulares y marchándose ganando al descanso, y una segunda que empezó torcida tras el descanso por salir nuevamente como en cada reanudación con falta de intensidad, y diluyéndose cuando Manuel Pellegrini sacó a Chimy, Bakambu y a Valentín fuera de zona.

Sacó un punto que le permite seguir invicto pero que unido al conseguido en Elche puede saber a poco para luchar por puestos europeos. Ganar al Athletic Club en La Cartuja el próximo domingo, una de las claves para marcharse al primer parón internacional con un buen balance de puntos en el marcador.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(5) Manuel Pellegrini: Sigue invicto y es importante saber empatar y sacar un buen punto cuando el partido no está de cara. Mandó un nuevo mensaje a la cúpula directiva pidiendo un pivote defensivo poniendo de nuevo a Valentín de cierre cuando Altimira se quedó sin gasolina. La obsesión de poner a Ricardo Rodríguez y no participar activamente en su salida acabará costando puntos. Difícil entender por qué juega Chimy.

Titulares

(5) Álvaro Valles: atento a la hora de salir de zona y en los balones aéreos. Con los pies dudó en algún saque en largo y fallón en la acción del 1-1, primero no imponiendo su autoridad en el área pequeña con un despeje a una zona peligrosa, y acto seguido con un disparo en el que pudo hacer más para evitar el tanto. En los minutos finales sacó un cabezazo y un buen balón a Aspas.

(6) Héctor Bellerín: menos influyente en ataque que en las dos primeras jornadas. Quizás Pellegrini debió sustituirlo y darle minutos a Ángel Ortiz cuando estaba fundido.

(8) Marc Bartra: el líder de la defensa con 34 años realizando un partido casi perfecto en el apartado defensivo tanto en los lances aéreos como apagando fuegos. Además, golazo incluido para adelantar al Betis con un gran cabezazo.

(7) Natan de Souza: se compenetró a la perfección con Bartra en Vigo y realizó un partido casi tan notable como su compañero en la zaga. Sigue creciendo y asentándose en la defensa.

(3) Ricardo Rodríguez: de nuevo, uno menos, con Natan siempre pendiente de su espalda haciéndolo salir de zona y descuadrando los apliques defensivos del colectivo.

(8) Sergi Altimira: junto a Bartra, los mejores del Betis, ganándolo absolutamente todo y prácticamente sin perder un balón, con 76 pases y un 96& de acierto. El cansancio y la tarjeta lo mandaron al banquillo.

(7) Pablo Fornals: mejor que en las dos primeras jornadas, buscando ser más incisivo en el tramo final, probando más balones al espacio salgan o no pero siempre con mucha mordiente, y aportando calma cuando tenía el esférico controlado. Más fino en la elaboración y con el trabajo de siempre.

(5) Aitor Ruibal: entrega absoluta como en cada partido. Tuvo que abandonar tras el descanso por lesión. No participó tanto como en las dos primeras jornadas.

(6) Giovani Lo Celso: una gran asistencia a Bartra desde la esquina en el 0-1 y una participación irregular por momentos en un partido raro en el que no tuvo la capacidad de filtrar al espacio y no pudo ser tan determinante. Fundido en la segunda mitad.

(5) Roro Riquelme: empezó perdido y venido a menos ante Mingueza hasta que buscó generar más por dentro y desprenderse de la banda izquierda. Por físico no vence en balones divididos y tampoco es un velocista como Abde. Debe ir encontrando su hueco, pero deja sensaciones encontradas entre destellos de calidad y poca trascendencia en el juego.

(5) Cucho Hernández: han pasado tres partidos y todavía no suma ningún disparo a portería. Lo intentó en un giro rápido en la frontal y un remate suyo terminó en el córner del gol. Todo lo que ofrece sin balón debe mejorarlo dentro del área y empezar a anotar uno tras otro.

Hugo Sotelo pugna con Pablo García por un balón en el Celta - Betis en Balaídos de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports. / Salvador Sas / EFE

Suplentes

(5) Pablo García: entró con muchas ganas de alborotar el partido y acabó diluido. Cuando fue capaz de zafarse de Mingueza se encontró con Gil Manzano.

(1) Chimy Ávila: quedan cinco días y debe salir del Betis en este mercado. Uno menos cada vez que sale. Perdió tiempo hasta sacando la falta que provocó Dani Pérez y que colgó sin tensión ni intención.

(4) Cédric Bakambu: no hizo nada.

(6) Valentín Gómez: no es pivote y se le nota a la hora de querer construir y situarse en ataque, pero empieza a sumar y a ser importante, salvando incluso un gol en el descuento.

(Sc) Dani Pérez: salió en los instantes finales para debutar en Liga con el Betis dejando dos muy buenas acciones nada más ingresar provocando una falta y un córner.