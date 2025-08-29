Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié

Antony Matheus dos Santos será el noveno fichaje del Real Betis Balompié tras alcanzar la entidad verdiblanca un acuerdo con el Manchester United y con el brasileño para que el culebrón del verano quede resuelto según ha podido saber El Correo de Andalucía. De hecho, se están grabando las tomas del vídeo con el que será anunciado el de Osasco en el barrio de Triana. Según ha podido saber este periódico está en fase final aunque fuentes consultadas del el conjunto verdiblanco advierten que aún faltan detalles.

Las cifras que contempla El Correo de Andalucía es una compra prorrogada en el verano de 2026 asumiendo una pequeña cantidad en este mercado de fichajes y Antony diluyéndose su salario en la primera temporada para poder encajar en el límite salarial y no cerrar las puertas a nuevas operaciones. En torno a 20 millones de euros abonará el Betis por el 50% del extremo del United, que ve colmado su deseo de regresar a Sevilla para vestir la elástica verdiblanca. El mismo jugador también se quedará cerca de un 5% de su futura venta.

Antony dos Santos celebra tras marcar ante el Valencia durante el partido de la última jornada de LaLiga entre Betis y Valencia en el Villamarín. / Julio Muñoz / EFE

Un sueño hecho realidad

Bautizado en Sevilla como 'Antonio de Triana', el zurdo de Osasco se convertirá en el noveno fichaje del Real Betis Balompié en este mercado de verano. Le consta a este medio que ya se están grabando las tomas de su presentación aunque lo más seguro es que no pueda debutar contra el Athletic Club como lo hiciera la campaña pasada.

En año de Mundial y con la confianza de Carlo Ancelotti, Antony ha ido declinando todas las ofertas que ha recibido este verano porque tenía claro que es en el Betis donde más cerca puede estar de brillar o rendir al nivel que ofreció con los de Pellegrini la pasada campaña para ir con Brasil al Mundial 2026 en México y Estados Unidos del próximo verano.

De esta forma, el dorsal 7 del Real Betis Balompié que estaba reservado ya tiene dueño: Antony se queda en Triana y jugará de verdiblanco en La Cartuja.

Según fuentes consultadas por este medio al conjunto verdiblanco, la vinculación está en fase final pero no cerrada.