El Betis ya conoce a sus ocho rivales de la Europa League: Feyenoord y Dinamo Zagreb, los más duros

El Real Betis Balompié ya conoce a sus ocho rivales de la liguilla de la UEFA Europa League tras el sorteo celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco este mediodía. Los verdiblancos se enfrentarán a dos rivales de cada bombo, uno de ellos en La Cartuja como local y otro como visitante.

Las fechas de los emparejamientos se conocerán a lo largo de la mañana de este próximo sábado.

Los platos fuertes de la liguilla

El Betis esquivará a Roma y Porto en la liguilla respecto a los rivales del Bombo 1, los cabezas de serie, enfrentándose a Feyenoord en casa y Dinamo Zagreb en la capital de Croacia. También se medirá al Lyon en La Cartuja, otro rival de enjundia europea.

Todos los rivales

Los ocho rivales del Real Betis Balompié serán Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest y Utrecht en La Cartuja, y Dinamo Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk a domicilio. Dos equipos neerlandeses, un francés, un inglés, un croata, un griego, un búlgaro y un belga.

Los ocho rivales del Betis en la Europa League / Real Betis

Hasta 17 partidos podría jugar el Betis en la Europa League

El conjunto de Manuel Pellegrini comenzará el 24 o el 25 de septiembre su andadura en la fase de liguilla de Europa League una vez ha conocido este 29 de agosto a sus ocho rivales tras la finalización de los últimos playoffs de acceso a Champions League y Europa League que se disputaron este martes, miércoles y jueves. Habrá una jornada en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre, una en diciembre y dos en enero de 2026 antes del nuevo sorteo para los playoffs de acceso a octavos de final.

Jornada 1 : 24 y 25 de septiembre de 2025

: 24 y 25 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 2 de octubre de 2025

: 2 de octubre de 2025 Jornada 3 : 23 de octubre de 2025

: 23 de octubre de 2025 Jornada 4 : 6 de noviembre de 2025

: 6 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 27 de noviembre de 2025

: 27 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 11 de diciembre de 2025

: 11 de diciembre de 2025 Jornada 7 : 22 de enero de 2026

: 22 de enero de 2026 Jornada 8 : 29 de enero de 2026

: 29 de enero de 2026 Play-offs eliminatorios : 19 y 26 de febrero de 2026.

: 19 y 26 de febrero de 2026. Octavos de final : 12 y 19 de marzo de 2026.

: 12 y 19 de marzo de 2026. Cuartos de final : 9 y 16 de abril de 2026.

: 9 y 16 de abril de 2026. Semifinales : 30 de abril y 7 de mayo de 2026.

: 30 de abril y 7 de mayo de 2026. Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul).

Estos son los sorteos de las eliminatorias de la Europa League

Si el Real Betis Balompié logra avanzar en la liguilla, bien sea entre los ocho primeros esquivando el playoff posterior para octavos o disputándolo, tendrá que esperar al 30 de enero de 2026 para saber nuevo rival. Estos son todos los sorteos (resaltados los que restan).

Primera ronda de clasificación: 17 de junio de 2025.

Segunda ronda de clasificación: 18 de junio de 2025.

Tercera ronda de clasificación: 21 de julio de 2025.

Play-offs: 4 de agosto de 2025.

Fase de liga : 29 de agosto de 2025.

: 29 de agosto de 2025. Playoffs eliminatorios : 30 de enero de 2026.

: 30 de enero de 2026. Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026.

Tüpraş Stadyumu, sede de la final de la Europa League

Los dos equipos que logren llegar a la final de la Europa League se medirán en Turquía, en el Beşiktaş Park, o Tüpraş Stadyumu, de Estambul, sede del Beşiktaş JK, el 20 de mayo de 2026. El ganador accederá a la fase de grupos de la Champions League 2026/27 y jugará la Supercopa de Europa contra el ganador de la Champions de esta edición.