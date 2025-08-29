Pablo García y Ángel Ortiz, orgullosos tras su primera llamada con la Sub-21

Pablo García y Ángel Ortiz han sido llamados por la Selección Española Sub-21. Los dos futbolistas del Real Betis se han mostrado muy contentos de su primera convocatoria con la rojita, tal y como han mostrado en declaraciones a los medios oficiales del club. "Muy contento, muy feliz, muy agradecido también por esa llamada. Ahora toca demostrar en el campo la confianza que han depositado en mí. Siempre es un sueño poder crecer en la selección. Le doy mucho valor y toca seguir trabajando para poder estar en próximas convocatorias", señaló Pablo García.

En la misma línea, Ángel Ortiz reconoció la importancia de este paso en su trayectoria profesional: "Muy feliz, con ganas de aprovechar esta oportunidad y de volver a la selección unos cuantos años después. Para mi familia es algo muy importante. Estar en la Sub-21 es un paso fundamental en mi carrera y quiero seguir dando pasos hacia adelante, aprovechando todas las oportunidades que lleguen", expresó el centrocampista.

Partidos de la Sub-21

La Sub-21 se medirá a Chipre el viernes 5 de septiembre en Los Pajaritos (Soria), y posteriormente a Kosovo el martes 9 en Pristina. Son dos encuentros importantes para comenzar con buen pie el nuevo ciclo.

Ambos futbolistas afrontan así una etapa ilusionante, convencidos de que esta experiencia les permitirá crecer tanto a nivel personal como deportivo.