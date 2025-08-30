Activadas opciones B en el Betis ante el bloqueo por Antony

El Real Betis Balompié y el Manchester United habían llegado a un entendimiento para el traspaso de Antony durante la estancia en Inglaterra de la comisión deportiva verdiblanca.

Dicho entendimiento se tradujo en una propuesta formal esperando que lo hablado entre las partes fructificara. Tal es así que se dio paso a la grabación del vídeo con el que iba a ser presentado el de Osasco según adelantamos en El Correo de Andalucía.

El frenazo, con las partes de acuerdo, llegó cuando saltó que el principal escollo a resolver era un pago atrasado correspondiente a Antony y sus agentes cuando éste llegó al Manchester United traspasado por casi 100 millones de euros desde el Ajax de Ámsterdam.

Esas cantidades, en torno a 6 millones como avanzó ABC y ha podido confirmar con fuentes verdiblancas este periódico, quería la entidad mancuniana que las asumiera el Betis. Es decir, vender una casa con carga a un comprador con un pago que corresponde al vendedor de una operación atrasada con el Ajax.

Opciones B a la espera de nuevos escenarios por Antony

Todo ello, hace replantear al conjunto verdiblanco la necesidad de activar opciones B en el mercado, habiendo sonado un jugador como Samu Chukwueze, por el que el AC Milan pide entre 20 y 25 millones y no acepta una cesión sin que haya obligación de compra. 3,5 netos informan a El Correo de Andalucía que cobra el zurdo nigeriano con pasado en el Villarreal.

Desde el Betis transmiten que se ha hecho todo lo posible, que se ha ido al límite por Antony siempre dentro de esa responsabilidad económica marcada en reiteradas ocasiones por el presidente, Ángel Haro.

Por ello, ahora mismo no se mueven por el brasileño, esperan a que Manchester United y jugador resuelvan esos 6 millones de euros que deben solucionar entre ambos para dar luz verde.

Mientras que las opciones B ya están activas, Manuel Pellegrini ratifica antes del Athletic que “dio su opinión internamente en el club y saben lo que piensa que se necesita y no se necesita”, sin querer echar el cierre a nada ni mostrarse más o menos optimista, aguardando al cierre de mercado en la noche del 1 al 2 de septiembre para hacer un “análisis de la plantilla”.

La cautela que muestra ‘El Ingeniero’ en la previa de enfrentarse a los leones en La Cartuja y la confianza que tiene el Betis de haber dado el máximo por Antony, llegando a esos 25 millones por el 50% -sin ir hasta 31 pagando esos 6 millones extras del pago atrasado- hace que ahora lo único que haya es un tiempo de espera para saber si hay luz verde entre United y Antony para desatascar una operación muy bien encaminada y que, a falta de algo menos de 60 horas está bloqueada.

Puede dilatarse hasta el cierre de mercado, pero el entendimiento debería terminar ocurriendo cuando las comisiones que le deben los Red Devils a Antony queden resueltas. El Betis ya ha dado todo lo que podía dar por un jugador tan diferencial como el brasileño.