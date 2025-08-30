Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La afición del Betis se perderá el desplazamiento a Bulgaria de la Europa League por la sanción de la UEFA

El club bético no podrá vender entradas para el primer desplazamiento que se disputará el día 2 de octubre contra el Ludogorets

Vídeo | Los ultras de la Fiorentina agreden a la afición del Betis ubicada en el sector visitante del Artemio Franchi

Lafición del Real Betis Balompié se perderá el desplazamiento de su club a Bulgaria, el primero de la competición de la Europa League que está previsto para el día 2 de octubre. Esta es la consecuencia de la sanción que le impuso al clube el Comité de Contro, Ética y Disciplina por los indidentes en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo.

En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.

Tras la realización del sorteo por parte de la UEFA el pasado viernes y la definición del calendario en la mañana del sábado finalmente este será el destino al que no podrán viajar los aficionados.

Mejoras en el plan de movilidad del Betis en La Cartuja: La parada de la Línea 2 estará más cerca del estadio

La afición del Betis se perderá el desplazamiento a Bulgaria de la Europa League por la sanción de la UEFA

Real Betis - Athletic Club: La Cartuja examina el potencial de dos rivales directos por Europa

El Betis ya tiene calendario para la Europa League: fecha y hora de los partidos en casa y desplazamientos

Pellegrini convoca a Diego Llorente, Marc Roca y el colombiano Nelson Deossa para enfrentar al Athletic Club

Activadas opciones B en el Betis ante el bloqueo por Antony

Andrés Fernández, jefe de scouting del Real Betis, valora el sorteo de la Europa League

Andrés Fernández, jefe de scouting del Real Betis: “Estamos muy ilusionados con volver a disputar la Europa League”

