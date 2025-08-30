La afición del Betis se perderá el desplazamiento a Bulgaria de la Europa League por la sanción de la UEFA
El club bético no podrá vender entradas para el primer desplazamiento que se disputará el día 2 de octubre contra el Ludogorets
Lafición del Real Betis Balompié se perderá el desplazamiento de su club a Bulgaria, el primero de la competición de la Europa League que está previsto para el día 2 de octubre. Esta es la consecuencia de la sanción que le impuso al clube el Comité de Contro, Ética y Disciplina por los indidentes en la grada visitante del Artemio Franchi durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League frente a la ACF Fiorentina disputado el pasado mes de mayo.
En concreto, el CEDB multó al Real Betis Balompié con 30.000 euros y le prohibió la venta de entradas a su afición para el próximo partido de competición europea por el encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. La ACF Fiorentina, por su parte, fue sancionada inicialmente con el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.
Tras la realización del sorteo por parte de la UEFA el pasado viernes y la definición del calendario en la mañana del sábado finalmente este será el destino al que no podrán viajar los aficionados.
