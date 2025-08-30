Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Pellegrini convoca a Diego Llorente, Marc Roca y el colombiano Nelson Deossa para enfrentar al Athletic Club

El entrenador anunció "el alta médica" del defensa Diego Llorente y de los centrocampistas Marc Roca y el colombiano Nelson Deossa, uno de sus refuerzos estivales, y dijo que "están en la lista de citados"

Pellegrini: "El Athletic es un rival de 'Champions' con jugadores desequilibrantes"

Sevilla

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que "todos los partidos son difíciles en LaLiga", pero el de este domingo ante el Athletic Club, en La Cartuja, lo es más por tratarse de "un rival de 'Champions' con jugadores desequilibrantes", por lo que su equipo debe "hacer un partido muy completo en defensa y en ataque".

"Hay que entrar con confianza de que jugamos en casa para intentar ganar desde el primer minuto y saber que no nos podemos confiar mientras mayor calidad tenga el rival enfrente", declaró este sábado en rueda de prensa el técnico chileno tras dirigir su último entrenamiento antes de la visita del conjunto bilbaíno.

Pellegrini anunció "el alta médica" del defensa Diego Llorente y de los centrocampistas Marc Roca y el colombiano Nelson Deossa, uno de sus refuerzos estivales, y dijo que "están en la lista de citados" por primera vez esta temporada tras haber superado sus respectivas lesiones.

Se congratuló, por ello, de la recuperación de estos futbolistas porque que vienen a reforzar "un plantel justo en este momento" debido a las lesiones y a las operaciones en curso en este cierre de mercado.

En este sentido, el técnico santiaguino sigue "igual, ni optimista ni pesimista", con respecto al posible regreso del extremo brasileño Antony dos Santos, cuyo fichaje se negocia con el Manchester United y sobre el que espera que "se pueda hacer", ya que "fue muy importante la temporada pasada y ojalá venga".

Pellegrini alabó "las condiciones que tiene" el delantero juvenil Pablo García, recientemente convocado por la selección sub-21, aunque consideró que "debe mejorar" y "tener tranquilidad para acabar las jugadas".

Sobre el sorteo de la liguilla de la Liga Europa celebrado el viernes, el preparador chileno aseguró que "en todos los grupos hay rivales más o menos complicados" y que afrontarán la competición con "el objetivo de clasificar, ojalá lo más arriba posible, y si es dentro de los primeros ocho, mejor", al tiempo que advirtió de que "los jueves siempre pasan mucha factura en LaLiga, así que tenemos que tener un plantel para ser competitivos en LaLiga y en Europa".

