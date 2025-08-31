Las notas de los jugadores del Betis frente al Athletic Club

El Real Betis Balompié cedió casi por completo la segunda parte al Athletic Club en un duelo en La Cartuja en el que encajó el 0-1 en una acción con mala fortuna y que nunca fue capaz de reponerse.

Entró con contundencia el conjunto de Pellegrini, yendo a por los leones y topándose en el tercio final con su cruda realidad de cara a portería, sin tiros entre palos salvo un golpeo de Pablo García, el más peligroso en un ataque con Lo Celso sin ser determinante ni influyente. Las tablas al descanso, con un paradón de Valles en el comienzo, no hacían presagiar que iba a cambiar por completo el guion del partido, ganando en protagonismo los de Ernesto Valverde en un gol con algo de suerte y gestionando con acierto la renta conseguida. Paredes ya hizo imposible que el Betis le diera la vuelta, a pesar de recortar por medio de Bakambu en un extenso y embarrado descuento.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: luchó de tú a tú contra el Athletic en la primera parte, pero en el ataque le sigue faltando rapidez a la hora de concretar las llegadas. Los cambios, algo tardíos, terminaron por desdibujar a un Betis ya perdido desde el gol en propia de Bartra.

Titulares

(5) Álvaro Valles: se presentó en el primer tiempo Iñaki Williams prácticamente a placer ante él y aguantó sacando un pie formidable para aguantar el resultado. Difícil hacer algo en el tanto en propia de Bartra y en el gol de Paredes.

(7) Ángel Ortiz: secó a Nico Williams y fue alabado hasta por Valverde en rueda de prensa. En ataque se asomó para dejar a Pablo trazar diagonales, pero hoy tenía que estar activo en la resta y cumplió con creces.

(4) Marc Bartra: tuvo mala suerte en el 0-1 y en el 0-2. A pesar de ello, no realizó un mal partido, de hecho estuvo aplicado en defensa.

(4) Natan de Souza: tuvo algunos despistes en acciones puntuales en la defensa provocando alguna llegada del Athletic.

(5) Junior Firpo: para la exuberancia física con la que se le recuerda, su vuelta de momento no transmite una superioridad alarmante en un plano importante en el lateral zurdo. El mejor Junior es el que no para de subir la banda y generar superioridad a sus compañeros. A final del partido puso un centro de gol a Bakambu con la derecha.

(7) Sergi Altimira: hasta que tuvo gasolina, el mejor del Betis. Él también necesita un recambio y descansar de vez en cuando.

(5) Pablo Fornals: hoy debió aparecer más en la creación y ser más vertical en pases que él suele meter al espacio sin riesgo al fallo.

(6) Pablo García: el único que busca con determinación la portería contraria. Recibe, encara y siempre busca el gol. Casi lo encuentra.

(2) Giovani Lo Celso: pitado en La Cartuja ante 65.000 aficionados. Debe entender la responsabilidad que tiene en el Betis. Está en año de Mundial. Bakambu, después de no chutar cuando debía, le dio una oportunidad de anotar y se la cedió a Cucho.

(4) Rodrigo Riquelme: tardío en la toma de decisiones y precipitado en otras. Debe ir forjando sintonía con Junior en la banda y entenderse mejor, pero también tiene que asumir que ha llegado con la vitola de jugador importante.

(3) Cucho Hernández: como siempre, sus movimientos fueron lo mejor. Otro partido que se marcha sin chutar a portería.

Cédric Bakambu en el duelo entre Real Betis Balompié y Athletic Club en La Cartuja. / Julio Munoz / EFE

Suplentes

(4) Cédric Bakambu: la nota podría ser más baja pero anotó en el área pequeña en el 97'. En el 83', cuando la tuvo en un balón largo, se enredó en la carrera, se repuso y se escondió para dársela larga a Lo Celso, que también la cedió a Cucho después de llegar fundido al ataque. Esa era la acción para demostrar el olfato de gol que tiene y meter al Betis en el partido. Su gol, ojalá fuera importante para las últimas 24 horas.

(5) Nelson Deossa: demostró en la primera conducción superando rivales el físico que tiene, pero un golpe lo dejó más temeroso de lo esperado en su debut. Pronto para juzgarlo.

(Sc) Héctor Bellerín: entró para relegar a un cansado Ángel en el final.

(4) Chimy Ávila: se acerca el segundo pago de sus variables. Salió, no supo que hacer en la única acción que tuvo el balón controlado, y estuvo cerca de ganarse una amarilla en un duelo dividido que pudo resolver mejor.