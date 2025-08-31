Pellegrini: "No había mucha razón para hacer cambios, el equipo estaba jugando bien"

Manuel Pellegrini entró con gesto serio a la sala de prensa de La Cartuja tras sumar la primera derrota de la temporada en un Real Betis Balompié - Athletic Club en la que el conjunto verdiblanco se cayó por completo en la segunda mitad y un tanto en propia y otro postrero de Aitor Paredes.

El técnico verdiblanco, lo primero que reflejó fue su análisis del partido, "muy parejo que una acción muy desafortunada les hizo abrir el marcador. Después también en un córner hicieron segundo, se nos dio así tuvimos mala fortuna. Estaba muy disputado e intenso, pero el fútbol tiene acciones puntuales que decantan el resultado. Reaccionamos con el 0-1 y buscamos encontrar el empate".

Sustituciones

Tardó en mover el árbol Manuel Pellegrini, que hasta el 70' no introdujo a Nelson Deossa y Cédric Bakambu: "No había mucha razón para hacer cambios, el equipo estaba jugando bien, con intensidad, pero el hecho de hacer un autogol nos hizo buscar alternativas con los cambios. No creo que antes hubiese necesidad de hacer cambios".

Segunda parte

Hasta el momento no ha anotado el Betis en la segunda parte y en dicha mitad en estos cuatro partidos tampoco sale bien parado: "Son estadísticas que no las podría interpretar había que ver una serie de parámetros para ver si el equipo baja o no. Somos los únicos, junto al Celta, que hemos jugado cuatro partidos en estos días, se siente el esfuerzo de estar en plena pretemporada. Con tiempo y trabajo vamos a tomar el ritmo normal de una temporada".

Balance del inicio liguero y desgaste físico

"Por supuesto que ganando 8 de 12 era muy bueno pero 5 de 12 es malo. No es buen porcentaje para los primeros partidos. Vamos a ver que es lo que pasa de aquí a mañana no es un tema que quiero seguir tocando. Teníamos seis lesionados, faltan veremos cuál es el plantel más competitivo para poder tener opciones en todas las competiciones".

"Más que desgastados, jugamos 4 partidos en el comienzo, yo creo que marcó la diferencia el autogol. Tuvieron la certeza de ir a por el gol pero creo que ambos jugamos de igual a igual. Nos tocó jugar estos cuatro partidos, pero no creo que haya sido producto de la parte física y sí de la anímica de una acción desafortunada".

Sin novedades por Antony

"No tengo novedades, vamos a esperar de aquí a mañana para ver el plantel final".