Mercado de fichajes
Sofyan Amrabat cierra el mercado de fichajes en el Betis
El delantero llega a última hora cedido desde el Fenerbahçe turco hasta final de temporada
Tensión hasta última hora. El Real Betis Balompié ha apurado hasta los últimos minutos del cierre del mercado de fichajes para anunciar la llegada de Sofyan Amrabat. El jugador marroquí, con nacionalidad neerlandesa, llega cedido, sin opción a compra, desde el Fenerbahçe turco y se convierte en el décimo fichaje del club verdiblanco.
Así lo ha anunciado el propio club de origen a menos de una hora del cierre del mercado de fichajes y ha confirmado después el propio Betis con un vídeo de presentación.
La negociación se ha llevado con el máximo sigilo, hasta tal punto de que su nombre sonaba, en un principio, para el Sevilla FC y no para el Betis. Finalmente, el club de Heliópolis ha sido quien se ha llevado al internacional marroquí de 29 años, que de momento, jugará cedido hasta final de temporada.
La negociación se ha llevado en secreto y no hay muchos más detalles sobre el tipo de fichaje, si habrá opción a compra o si sólo estará en las filas verdiblancas hasta final de la temporada 2025-26.
