Betis y Ayuntamiento desatascan el megaproyecto para derribar la grada de Preferencia y transformar el Villamarín

Ya hay fecha para el visto bueno definitivo que necesita el Real Betis para acometer la gran obra del Benito Villamarín. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprueba este martes llevar al próximo pleno, el 18 de septiembre, la aprobación final del Estudio de Ordenación de la parcela del nuevo estadio, que fue presentado por el club verdiblanco el pasado 22 de agosto. El grupo popular presentará la propuesta al resto de grupos municipales para que el proyecto bético salga al fin adelante y se puedan llevar a cabo los trabajos, un momento que cada vez tiene más urgencia dado que se busca que puedan finalizar para dentro de dos temporadas, en julio de 2027, antes del inicio de la campaña 27/28.

Mientras el Betis ya compite en La Cartuja, en el Benito Villamarín aún están a la espera de la demolición de la grada de Preferencia por parte de la empresa Erri Berri. Comenzaron hace dos semanas, el 18 de agosto, los primeros trabajos, aunque sigue sin haber fecha para el derribo, que debe ser previo a la construcción de las nuevos equipamientos, y todo indica a que sea una realidad este mes. La idea, en un principio, era que este visto bueno del Ayuntamiento hubiera llegado antes. De hecho, el documento fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el pasado 23 de julio con el apoyo de PP y PSOE e incluso se barajó un pleno extraordinario en agosto para que el Betis pudiera haber comenzado ya con las obras, como agendó el propio club.

Obras en el Benito Villamarín para la demolición de la grada de Preferencia / Jorge Jiménez

En un primer momento se colocó el vallado en el perímetro de la grada y se hicieron labores de desmontaje de asientos y equipamientos o desconexión de energía eléctrica y gas que dependen de las distribuidoras. Hasta que hace dos semanas el Betis informó del inicio de una nueva fase de trabajos en el Villamarín con la retirada de paneles accesorios de la fachada con una grúa, lo cual podía implicar la caída de algún trozo de la grada.

Durante estos días, el club explicó que tanto por dentro como por fuera se ha estado procediendo a la retirada de paneles, focos etc. "Eso puede acarrear algún derribo menor, pero la demolición de la grada no se realizará hasta terminar estos trabajos previos", detalló la entidad verdiblanca. Entre estos trabajos previos se incluyen determinados trabajos técnicos (entre otras cosas hay que desmontar tornos, el 5G, focos, mobiliario etc.) y también administrativos. Este mismo martes, este periódico ha podido comprobar que continúan los trabajos en los alrededores de Preferencia con una gran grúa que seguirá realizando estas labores.

Jorge Jiménez

Además el Betis se ha visto obligado a buscar una solución para preservar la colonia de vencejos que vive y anida en el estadio después de que la asociación SOS Vencejos pusiera en alerta a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el pasado mes de junio, sobre la existencia de una colonia esta especie protegida en el estadio verdiblanco. Por ello el Real Betis habilitará hoteles en forma de nidos artificiales en zonas anexas al estadio para acoger a los ejemplares afectados una vez que regresen a la ciudad tras su periodo migratorio en el continente africano.

Así será la transformación del Benito Villamarín

La obra del Benito Villamarín consistirá, principalmente, en construir desde cero la grada de Preferencia. En la explanada anexa se construirá una plaza y un edificio, de un máximo de 34 metros de altura, en el que se podrá hacer uso de un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración. En esa misma zona habrá un parking público que podrá ser utilizado por los ciudadanos.

El Estudio de Ordenación que será aprobado en septiembre contempla un edificio de nueve plantas de alto. La idea es que la parte comercial ocupe un 33% del nuevo edificio que se levantará junto al estadio. De esta manera, las tres primeras plantas y la novena estarán dedicadas de manera exclusiva a la moda deportiva y la restauración. El hotel ocupará un 25% del total el espacio, estando situado entre la quinta y la octava planta.

Recreación del nuevo Benito Villamarín, el renovado estadio del Real Betis para la temporada 2027/2028 / Real Betis

Solo quedará, por tanto, la cuarta planta por ocupar. Allí se situará un gimnasio y una clínica deportiva. Ambos se repartirán el uso restante en un 22% y 20%, respectivamente. El Ayuntamiento de Sevilla, en teoría, recibirá una parte de los locales comerciales que se construyan.

La plaza anexa al estadio tendrá un total de 3.084 metros cuadrados y estará destinada a la convivencia al aire libre. Se espera que allí los aficionados béticos disfruten de las previas en lo que hasta el momento era un párking. El aparcamiento no se reducirá, ya que debajo de esa zona habrá uno abierto al público en general.

Además se plantea en la Avenida de La Palmera eliminar el vallado existente, creando más espacios públicos. En esa parte, se añade un viario con una superficie de 470,32 metros cuadrados que pertenecen al Ayuntamiento de Sevilla y que inicialmente no estaban en el Avance del Estudio de Ordenación, por lo que es un terreno incorporado posteriormente tras ser sometido a consulta pública en febrero de 2024. En total, el ámbito urbanístico abarca una superficie de 43.258 metros cuadrados.