Fajardo sobre Amrabat: "La intención era conformar un mediocampo con distintos perfiles, siempre fue una prioridad"

El director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo, atendió a los medios de comunicación tras la presentación de Antony en el Abades Triana este martes 2 de septiembre para hacer balance del mercado de fichajes.

Ya terminada la noche, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Fajardo reconoció que "Antony es sin lugar a dudas la operación más difícil que he llevado a cabo" y que "con la llegada de Sofyan Amrabat tenemos un perfil que antes no teníamos en plantilla en el mediocentro".

Respecto al neerlandés que es internacional por Marruecos, destacó el director deportivo del "el mercado es cambiante. El éxito de la incorporación de Amrabat es controlar a jugadores que por diversas circunstancias pueden estar devaluados. Nos llegó información de que la cosa no estaba bien en el Fenerbahçe. Cuando estás en el mercado, controlas información y si a eso se le une que el Betis tiene credibilidad, así se fragua la opción de Amrabat. La intención era conformar un mediocampo con distintos perfiles. Siempre fue una prioridad. Tenemos la suerte de contar con una dirección deportiva de primer nivel. A Amrabat lo teníamos controlado desde hace mucho tiempo. Lo hemos conseguido y estamos satisfechos. Todas las plantillas son mejorables. Ahora el cuerpo técnico tiene la máxima responsabilidad de sacar el máximo rendimiento".

"Siento el club desde siempre y sé lo que supone para el Betis que venga Antony"

Ya la pasada noche declaró Manu Fajardo la complejidad de la llegada de Antony, a lo que le sumó en la presentación el impacto que había tenido traerlo de vuelta: "Comentaba y hago partícipe a Álvaro que a pesar de la juventud tenemos ambos, llevamos 15 temporadas en el fútbol y cuando afrontas la operación de Antony y tienes al Manchester United que es top 5 mundial y un jugador como él, es complejo. Pero por suerte para el Betis había personas muy cualificadas como Álvaro y Ramón y una institución apoyando y hemos logrado que saliese adelante. La bienvenida de la gente a Antony no me sorprende, siento el club desde siempre y sé lo que es el Betis y lo que supone para el Betis el fichaje de Antony y desde el minuto uno Antony se ha dejado todo por ellos".

Objetivo de la temporada

"Afronto la temporada contento y satisfecho por el mercado y con los pies en el suelo. La profesión es muy ingrata y la temporada pasada nada tuvo que ver entre octubre y diciembre con cómo la terminamos con una final europea por primera vez. Tenemos la misma humildad y respeto y lo vivo saboreando los pequeños momentos pero siendo consciente del mundo del fútbol".

Guido o Amrabat

"Manejamos información de mercado, jugador que por distintas cuestiones no se ha terminado de adaptar a la Premier, en Inglaterra si algo le sobra a los clubes es dinero. Invierten e invierten cada verano. Fue una posibilidad que había y que se valoró, pero por el costo económico tampoco nos daba para dar ese paso al frente y como teníamos alternativas de un nivel igual o superior optamos por Amrabat".